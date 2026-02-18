'Aragón, tierra de cultura' programará más de cien actos de artistas locales frente al "proteccionismo" de otras CCAA

El director general de Cultura, Pedro Olloqui; la consejera de Educación, Cultura y Deporte en funciones, Tomasa Hernández; y la directora de Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada. - FABIÁN SIMÓN/GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El programa 'Aragón tierra de cultura' pondrá en escena en 2026 al menos 111 actuaciones de diversas disciplinas en 96 espacios emblemáticos del territorio, todas ellas de la mano de artistas y compañías locales, frente al "proteccionismo más absoluto" que practican otras Comunidades Autónomas: "No somos tontos", ha subrayado el director general de Cultura del Gobierno autonómico, Pedro Olloqui, quien ha defendido priorizar a las industrias culturales aragonesas después de tener la mano a otras autonomías para realizar intercambios y no obtener respuesta.

La nueva edición de este programa se ha presentado en el edificio central de Caja Rural de Aragón en Zaragoza, en una gala conducida por el periodista Javier Vázquez que ha contado con las actuaciones de la compañía de danza LaMov, del mago Juan Capilla, de Títeres de la Tía Elena, la lectura teatralizada con José Luis Esteban y la música electrónica con raíces folclóricas de Idoipe.

La edición de 2025 de 'Aragón, tierra de cultura' atrajo a casi 25.000 espectadores en 140 actuaciones, en las que participaron más de 500 artistas locales y que llegaron a 96 localidades de 31 comarcas de la Comunidad.

La programación llegará este año a espacios emblemáticos como la Catedral de Santa María del Romeral de Monzón, la Hospedería de La Iglesuela del Cid, el Corral de Comedias de Robres, la iglesia o la chopera de Tierga, la plaza de toros de Ateca, el Monaterio de San Pedro de Siresa, la iglesia del Monasterio de la Cartuja del Aula Dei, el Monasterio de San Juan de la Peña, los aguarales de Valpalmas, la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza, los Mallos de Riglos, la Catedral de Teruel o la Colegiata de Caspe, entre otros.

Las 111 actuaciones, que el director general se ha mostrado confiado en que se acaben duplicando a lo largo del año, incluyen 15 disciplinas --teatro infantil, títeres, teatro, animación, músicas del mundo, música contemporánea, música clásica, folclore, pop y rock, rap, bandas de música, danza, magia, circo y cine.

PILAR ALMALÉ O BIELLA NUEI

En el cartel figuran el guitarrista y compositor zaragozano Jorge Casasnovas o la violagambista y compositora Pilar Almalé, que llevará un diálogo entre música, danza, proyección visual y cuadros vivientes inspirados en Goya y su vinculación con la Comunidad a Litago, Tobed y la iglesia del Monasterio de Piedra.

Además, el grupo de folk Biella Nuei celebrará sus 40 años en los escenarios con dos conciertos en las provincias de Huesca y Teruel, el grupo El Mantel de Noa y el geólogo José Luis Simón presentarán un proyecto que aúna ciencia y música, mientras que la Carroza del Teatro Real recorrerá este año Teruel, Utebo y Monzón.

Las primeras citas serán ya este fin de semana, con la compañía Biribú, que representará este sábado su espectáculo 'Monstruo' en el Centro Social de La Puebla de Albortón (Zaragoza), mientras que Teatro del Alma hará lo propio el domingo con la obra "Rosita", en Almunia de San Juan (Huesca).

"NO SOMOS TONTOS"

En su intervención, Pedro Olloqui ha insistido en que han "tendido la mano" a todas las Comunidades Autónomas para llevar a cabo proyectos de intercambio "con soberanía e igualdad presupuestaria", a lo que han encontrado "tres tipos de respuesta": "El que ha dicho nadie que no sea de mi Comunidad Autónoma actuará", el que ha rehusado por temor a tener "problemas" con sus industrias culturales y "el que se ha hecho el tonto".

"Nosotros vamos a seguir convocando a todo el mundo, somos gente de apertura y de concordia, pero no somos tontos, vamos a apostar prioritariamente por nosotros mismos, por nuestras industrias culturales", ha remarcado.

Por lo demás, el director general ha reivindicado "la hondura" de la cultura aragonesa, que tiene una de sus señas fundamentales en "la autenticidad", ejemplificada en la "portada desnuda" del Monasterio de Santa María de Sijena.

Una idea, la de la autenticidad, que ya la expone el escritor Baltasar Gracián hace más de 400 años, con el lema de "lo bueno, si breve, dos veces bueno, y si malo, menos malo", que demuestra que "para los aragoneses, nuestra restricción formal es un vehículo de construcción de la credibilidad".

A ello ha sumado "la excelencia, la abundancia y la riqueza" de la vida cultural aragonesa, que es "difícil de reconocer colectivamente en ningún otro sitio de España", como demuestran los 37 años del Teatro Arbolé, los 32 años del Teatro del Temple; la compañía LaMov como "último vestigio del motor de la danza aragonesa en la brillantez de la danza española"; los magos, situados "entre los mejores de España"; el mundo de las letras aragonesas, "hoy sin duda alguna el más rico que hay en España"; o el universo cinematográfico en sentido amplio.

APOSTAR SIN PREJUICIOS

Así, Olloqui ha hecho un llamamiento a apostar "sin prejuicios y sin complejos" por el entorno "riquísimo, fecundo, excelente" que protagonizan las industrias culturales aragonesas: "Es nuestro momento", ha subrayado.

En ese punto, la jota, "nuestra hermana mayor", es fundamental en este proyecto, mientras que la historia y el patrimonio son "un hecho diferencial que es necesario reivindicar", entre lo que ha citado "que en Aragón fueron antes las leyes que los reyes", que la forma de los aragoneses entender la política, la cultura y la vida social está basada "en el acuerdo, en el compromiso, en la concordia y, sobre todo, en el cumplimiento de los acuerdos" y que "el poder siempre tuvo un carácter limitado".

"Todo esto los aragoneses lo entregamos al servicio de construir un proyecto mayor, la idea de España, y ha edificado un sistema de creencias y valores" cuya influencia se produce "de forma involuntaria" en todos los ciudadanos.

"Los aragoneses somos especiales, tenemos nuestros propios acentos y ese acento aragonés, esa cultura aragonesa, asombra y conmueve al mundo", ha reiterado el director general, instando a poner "de largo" este legado y a maridar los espacios patrimoniales históricos con la cultura contemporánea.

LA CULTURA COMO DERECHO

Previamente, la consejera de Educación, Cultura y Deportes en funciones, Tomasa Hernández, ha recalcado que el proyecto 'Aragón, tierra de cultura' nació "con una convicción muy clara": que la cultura "no es un lujo reservado para unos pocos ni un acontecimiento circunscrito a las grandes ciudades, sino que es un derecho de todos los ciudadanos, vivan donde vivan".

"A través de la cultura damos forma a nuestras emociones, a nuestras preguntas, esas preguntas vitales que nos hacemos, a nuestra manera de estar en este mundo", ha expresado Hernández, quien ha asegurado que "las sociedades que cuidan la cultura cuidan su identidad, su capacidad de imaginar un futuro mejor y de cuestionar todo aquello que ocurre en su presente".

Así, el Gobierno de Aragón plantea apostar por la cultura "con un modelo propio" y que reconoce el valor y "el talento inmenso" de sus propios creadores, convirtiendo a la Comunidad en "un escenario para que la creatividad aragonesa dialogue con nuestra historia, con nuestro paisaje y con nuestras gentes".

Por último, ha destacado que 'Aragón, tierra de cultura' no sólo programa actuaciones, sino que "fortalece la vida social, impulsa la actividad económica, dinamiza nuestros municipios y construye oportunidades para el sector cultural", mediante una cultura descentralizada "que se abre a todo el territorio" y que abarca una diversidad de disciplinas.

Por su parte, la directora de la Fundación Caja Rural de Aragón, Laura Prada, ha defendido la cultura como "uno de los grandes motores de desarrollo" ya que "hablar de cultura es hablar de identidad, de memoria compartida, de legado y, sobre todo, de futuro": "La cultura nos inspira, nos conecta, nos une, nos hace ser más felices a todos y contribuye al desarrollo económico de nuestra tierra".