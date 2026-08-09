Aragón transforma el 100% del aceite industrial usado en nuevos recursos

Llenado de aceite - SIGAUS

ZARAGOZA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un total de 5.339 toneladas de aceite industrial usado procedentes de cerca de 2.000 establecimientos, principalmente talleres mecánicos e instalaciones industriales, repartidos por 256 municipios aragoneses,se generaron en la Comunidad Autónoma de Aragón en 2025. Gracias a la gestión realizada por SIGAUS, el 100% del residuo se recogió y se trató para obtener cerca de 1.000 toneladas de lubricantes regenerados y 2.500 toneladas de fuel industrial.

Para obtener estos mismos recursos mediante su producción convencional, el refino del petróleo, habrían sido necesarios unos 685.000 barriles de crudo. El aceite industrial es un producto muy utilizado en todo tipo de motores y maquinarias, que necesitan lubricación para su correcto funcionamiento.

Durante su utilización, estos lubricantes se degradan originando sustancias tóxicas e incorporando metales pesados que lo convierten en un residuo peligroso con un alto potencial contaminante. Un solo litro de aceite industrial usado podría contaminar hasta un millón de litros de agua. De evitar que este residuo contamine nuestro entorno se encarga SIGAUS, la entidad que garantiza la recogida del aceite industrial usado en cualquier punto del territorio nacional, así como su transformación en recursos de valor que pueden ser reintroducidos en la economía.

Según los datos ofrecidos por SIGAUS, en 2025 se generaron 5.339 toneladas brutas (una cantidad que incluye un 21% de agua y otros sedimentos) de aceite industrial usado en Aragón, repartidas entre 1.913 establecimientos. Aunque el 39% de estos establecimientos eran talleres mecánicos y el 27%, instalaciones industriales, este residuo también se origina en un gran número de actividades relacionadas con el comercio, la hostelería, el transporte o la agricultura, entre otras.

GENERACIÓN EN EL TERRITORIO

La utilización de lubricantes en sectores muy diversos hace que el aceite industrial usado se genere de forma muy fragmentada y dispersa por el territorio, lo que requiere de una red logística que permita llegar a todos los puntos de generación.

En 2025, las empresas gestoras que colaboran con SIGAUS llevaron a cabo 5.154 operaciones de recogida en 256 municipios aragoneses. La financiación que SIGAUS proporciona a las empresas gestoras permite garantizar la recogida de este residuo incluso en aquellos lugares donde las operaciones presentan una mayor complejidad logística y, por tanto, un coste más elevado, especialmente en puntos alejados de las áreas en las que se concentra el residuo, como grandes núcleos urbanos o áreas industriales.

Solo en Aragón, en 2025 se recogieron 1.965 toneladas de aceite industrial usado en zonas rurales, 314 toneladas en zonas de montaña y 378 toneladas en municipios de menos de 1.000 habitantes. Un caso concreto que revela la importancia del servicio universal de recogida que SIGAUS provee en todo el territorio es la recogida en zonas de especial valor ambiental. Así, en las inmediaciones de espacios naturales protegidos --como la Reserva de la Biosfera de Ordesa Viñamala-- SIGAUS recogió 17 toneladas en 11 puntos generadores.

Por otro lado, en el entorno de recursos hídricos --como ríos, lagos o embalses-- se recogieron en 120 establecimientos un total de 283 toneladas de aceite usado. La recuperación del aceite usado en estas áreas tiene especial relevancia, ya que un vertido de aceite industrial usado en el agua puede perdurar durante 15 o 20 años.

BASES LUBRICANTES Y FUEL BIA

Una vez recogido, el aceite industrial usado se somete a diferentes tratamientos destinados a eliminar impurezas y recuperar los recursos materiales y energéticos que contiene, permitiendo su aprovechamiento como materia prima para la fabricación de nuevos productos. Tras separar el agua y otros impropios, el año pasado se obtuvieron 4.193 toneladas netas de aceite usado que fueron valorizadas en su totalidad.

El 32% --1.328 toneladaS-- se sometió al tratamiento de regeneración, que permite extraer bases lubricantes con las que se pueden formular nuevos aceites, cerrando así de forma perfecta el ciclo del producto. Se trata de un tratamiento con un gran potencial, ya que permite recuperar un recurso de alto valor: con tres litros de aceite usado puede obtenerse aproximadamente dos litros de lubricante nuevo.

Gracias al aceite usado regenerado en Aragón en 2025 fue posible devolver al mercado 831 toneladas de nuevos lubricantes, con los que se podría llenar el cárter de 205.000 turismos.

El resto del residuo --2.865 toneladas-- se trató para emplearlo como fuel BIA, un combustible industrial con bajo contenido en azufre utilizado en hornos y calderas industriales, del que se obtuvieron 2.579 toneladas. Además de generar nuevos recursos, estos tratamientos aportan importantes beneficios ambientales y económicos. Gracias al aceite industrial usado regenerado y valorizado energéticamente en Aragón durante 2025, se evitó la emisión de 2.456 toneladas de CO2, al requerir el tratamiento del aceite usado una menor demanda energética que la producción primaria basada en el petróleo.

"Los resultados obtenidos en Aragón reflejan la eficacia de un modelo que lleva dos décadas demostrando que es posible garantizar que el aceite industrial usado se recoja allí donde se genera y se reincorpore al ciclo productivo. El aceite usado es un buen ejemplo de que la economía circular no es un concepto teórico, sino una realidad capaz de aportar recursos valiosos y grandes beneficios ambientales", ha destacado el director general de SIGAUS, Eduardo de Lecea.