Aragón vende a otras comunidades el 51% de la energía que produce

La directora general de Energía y Minas del Gobierno de Aragón, Yolanda Vallés, y la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 51% de la energía que produce Aragón va a otras comunidades, ya que Aragón produce el 167% de la energía que consume, y la Comunidad aumentó su consumo final de energía primara en un 7,7% en 2025 con respecto al año anterior, empujada sobre todo por el sector industrial, que concentra el 38,7% del consumo, y el transporte, con un 30%.

Así se desprende del Boletín de Coyuntura Energética de Aragón, presentado este lunes por la consejera de Economía, Competitividad y Empleo, Eva Valle, y la directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés.

En total, la comunidad aragonesa hay 13.758 megavatios instalados --83,3% de origen renovable-- que han generado 22.365 gigawatios (83,4% de renovable).

Los parques eólicos en funcionamiento en 2024 eran 233, con una potencia instalada de 5.709 megavatios, generaron 10.928 gigavatios, aproximadamente el 50% de la electricidad regional.

En cuanto a la energía fotovoltaica, los megavatios instalados eran 3.270 con una producción superior a los 4.93 gigavatios, colocándose como la tecnología con más crecimiento de los últimos años.

A estas cifras hay que sumar las de autoconsumo, que eran al finalizar 2025 cerca de 20.000 instalaciones con 689 megavatios por la potencia instalada, con un crecimiento del 933% en sólo cinco años. En total, las renovables suponen más de un 83% de la energía total que produce la comunidad autónoma.

NO HAY PROBLEMA DE ENERGÍA, HAY PROBLEMA DE PLANIFICACIÓN

La titular de Economía ha destacado que Aragón genera más de 22.00 gigavatios hora, lo que representa el 8,2% de la capacidad de generación eléctrica de España, muy por encima del peso en el PIB y la población, que está en el 3%.

Además, la Comunidad "genera mucha más electricidad de la que consume, aproximadamente el doble", con lo que es capaz de "vender" energía a otras comunidades o al sistema nacional en más de un 50%, y la gran mayoría, más de un 83%, procede de fuentes renovables.

Por tanto, Aragón "no tiene un problema de energía", sino de falta de acceso a la red, que ha achacado a "la falta de planificación, de ejecución y de gestión adecuada de la red de transporte por parte del Gobierno de España".

Ello ha creado un problema "colosal" de acceso al sistema eléctrico para cualquier tipo de actividad industrial y económica, pero también para la vivienda, ha asegurado Eva Valle.

En palabras de la consejera, la planificación actualmente en vigor lleva un retraso "sin precedentes" en su ejecución: "Llevamos meses, por no decir más de un año, esperando que se publique la nueva planificación para el periodo 2026-2030".

Valle ha hablado también de nudos de conexión, sobre lo que también llevan "años" esperando a que se resuelvan los concursos de acceso a la red solicitados por diferentes tipos de actividades económicas en la Comunidad.

CONSECUENCIAS EN INVERSIONES Y COMPETITIVIDAD

"Esto obviamente afecta a las actividades que han solicitado esos accesos, pero con carácter general afecta a la inversión, a la creación de riqueza, de empleo y daña la imagen no solo de Aragón, sino también del conjunto del país", ha alertado.

Ello hace que una de las principales ventajas competitivas que tiene Aragón, que es la capacidad de generación de energía, acabe convirtiéndose en un "cuello de botella" al no poder acceder a ella, lo que puede terminar "impidiendo la llegada de importantes inversiones", grandes y pequeñas, y afectar a la capacidad de crecimiento y de generación de empleo, además de a la capacidad de posicionamiento frente a otros competidores.

DECRETO DE CENTROS DE DATOS

En relación al decreto que regula la implantación de los centros de datos, la consejera ha avanzado que la intención es presentar el documento de alegaciones este jueves, apurando el plazo.

El punto de partida de este documento comparte la necesidad de asegurar la sostenibilidad energética y medioambiental, así como de asegurar la protección adecuada de los datos con los que se trabaje en estas instalaciones, pero apostando por hacerlo "de manera equilibrada y proporcional", de manera que sea compatible con el desarrollo de una infraestructura "estratégica para la economía del futuro" y para la capacidad de competir de la región y de las empresas aragonesas.

"Esto no es lo que hace el proyecto de Real Decreto que ha presentado el Gobierno, que de aprobarse como está constituye un verdadero riesgo para la implantación de centros de datos en todo el país, en particular en Aragón, que tiene un porcentaje más elevado de compromisos ya realizados y de tramitaciones ya en marcha de centros de datos", ha recalcado.

Ha achacado este peligro a que el proyecto de real decreto incorpora unos requisitos que son "casi de imposible cumplimiento" tanto para los centros de datos en tramitación como para los nuevos proyectos, algo en lo que coinciden también en las asociaciones del sector, que hablan incluso de "la práctica imposibilidad de cumplir no sólo individualmente cada uno de los requisito, sino también todos ellos en su conjunto". Ello, ha reiterado, hace especial "daño" a Aragón, por el interés generado por el territorio para la instalación de estos centros.

A ello ha sumado que la propuesta del real decreto se ha hecho "sin ningún tipo de diálogo previo" ni con los centros de datos ni con las administraciones donde se prevén estas inversiones, y que "cambia radicalmente las reglas del juego", lo que deja dos efectos inmediatos: "una enorme inseguridad jurídica" que puede afectar a los proyectos en tramitación y generar arbitrajes internacionales y hasta asunciones patrimoniales por parte del Estado, y también a la imagen y al deseo de los inversores de instalarse en Aragón; y coloca al país y a la Comunidad "en clara desventaja" con otros que tienen una regulaciones "mucho más acordes" con el desarrollo de esta actividad y que están "deseando que un competidor fuerte, como es Aragón y como es España, decida salirse del tablero de juego".

DUPLICAR GENERACIÓN DE ÉOLICA Y FOTOVOLTAICA

La directora general de Energía y Minas, Yolanda Vallés, ha incidido no sólo en la capacidad y potencia instalada en Aragón, sino también en la ya autorizada, en construcción o tramitación. Por ejemplo, en este momento hay 6,9 gigavatios de eólica y fotovoltaica pendientes de construir, a los que hay que sumar 3,4 en tramitación, lo que supondría casi duplicar la potencia de la Comunidad.

Por tanto, con unos primeros datos de incremento en el consumo de un 4,39% con los primeros centros de datos en funcionamiento, ha considerado que la capacidad de producción energética de Aragón está "bastante garantizada".