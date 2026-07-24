Aragón vive una "fiebre del oro" impulsada por las inversiones y mantiene su expansión económica para 2026 y 2027

1106663.1.260.149.20260724135336 Presentación de la Revista de Economía Aragonesa. - CHUS MARCHADOR/IBERCAJA

ZARAGOZA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Aragón vive su "fiebre del oro" particular ligada al ciclo de inversiones anunciadas que ya se materializa en las cifras de empleo y marca el ritmo de la economía de cara a 2026 y 2027, ejercicios para los que Ibercaja mantiene sus previsiones de crecimiento del 2,7% y el 2,8%. Como retos, la comunidad autónoma ha de impulsar la productividad y corregir el déficit de vivienda.

Así lo han expuesto este viernes el director de Comunicación, Marca y Relaciones de Ibercaja, Enrique Barbero, y el jefe de Análisis Económico y Financiero de la entidad bancaria, Santiago Martínez, durante la presentación del número 88 de la Revista de Economía Aragonesa.

A pesar "del grado de incertidumbre que produjo la guerra de Irán, el impacto en precios ha sido moderado en comparación con lo que provocó la guerra de Ucrania", han explicado desde Ibercaja, lo que lleva a la entidad a mantener sus anteriores previsiones de crecimiento económico tanto para Aragón como para España en 2026 y 2027: el 2,7% y el 2,8%; y el 2,2% y 1,9%, respectivamente. Se estima, por lo tanto, un impacto leve de la guerra en Oriente Medio.

En el ámbito de la comunidad autónoma, los indicadores siguen reflejando una economía en expansión que, además, ha recuperado en los últimos meses la aportación positiva del sector exterior, favorecida por el aumento de las exportaciones y la reducción de las importaciones.

Esta mejora del saldo comercial se explica, en buena medida, según los expertos de Ibercaja, en la recuperación del sector del automóvil, mientras que la industria agroalimentaria, ligada en buena parte al sector porcino, sigue acusando la debilidad de las exportaciones hacia algunos mercados internacionales debido a los episodios de peste.

EMPLEO

Las estimaciones del PIB regional realizadas por la AIReF reflejan un avance del 2,2% interanual en el primer trimestre del 2026, también de IAEST, que lo eleva al 2,8%. El escenario es "claramente favorable" para la economía aragonesa", cuyo comportamiento de "notable" queda reflejado, asimismo, en la evolución del empleo.

En este sentido, la ocupación ha aumentado un 2,6% interanual en el primer trimestre y las afiliaciones a la Seguridad Social han acelerado su crecimiento durante la primera mitad del año. "Aragón mantiene una de las tasas de paro más reducidas de España y, además, presenta un comportamiento demográfico especialmente favorable", han manifestado los responsables de Ibercaja.

Igualmente, la comunidad autónoma ha registrado un crecimiento de la población superior al promedio nacional en los últimos trimestres, impulsado por la regularización de migrantes, que ha permitido que la economía sumergida aflore al mercado laboral y por las oportunidades laborales asociadas a los nuevos proyectos empresariales.

"El peso de Aragón en población de España se reducía desde más de un siglo", pero ahora crece más que en el conjunto nacional, y "esto solo pasó durante la Expo", ha aclarado Martínez, algo que ha asociado a al aumento de inversiones y al potencial de crecimiento del territorio.

"FIEBRE DEL ORO"

En un entorno internacional de "incertidumbre" como el que acontece y en el que lo relativo a las complicaciones con el petróleo están teniendo "muy poco impacto" en los precios, mientras que los tipos de interés anotan una tendencia "ligeramente la alza", España "sigue viento en popa" y presenta una economía "que sigue tirando de forma endógena, con una influencia exterior limitada y potencial aumento del turismo", ha comentado Santiago Martínez.

"Nuestra fiebre del oro particular" trae en Aragón una previsión de "crecimiento más elevado" para los próximos dos años, "ligado a ese ciclo de inversiones tan fuerte que ya se materializa en la población, en el empleo y creemos que seguirá viéndose en el futuro en el crecimiento", ha subrayado.

Uno de los desafíos en Aragón es que el mercado de la vivienda "continúe siendo asequible, ya que, a pesar de algunos proyectos de envergadura, la oferta de vivienda nueva es insuficiente para responder al aumento del número de hogares previsto, y los precios se han acelerado hasta presentar la mayor subida entre las regiones españolas, un 15,6% en el primer trimestre", han subrayado desde Ibercaja.

En lo relativo a vivienda, el sector "tiene mucho potencial de crecimiento, pero con un cuello de botella, sobre todo de trabajadores, lo que pone en riesgo al crecimiento", ha advertido Santiago Martínez, puesto que "hacen falta trabajadores para construir viviendas y centros de datos y para seguir invirtiendo en empresas y en infraestructuras por parte del Estado y de la DGA".

Las perspectivas para el sector terciario son positivas gracias a la concentración de inversiones en centros de datos, que resultan especialmente favorables para las ramas de información y comunicaciones, actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios auxiliares.

El sector agropecuario, por su parte, ha presentado un menor dinamismo en los últimos trimestres. A la volatilidad intrínseca de la actividad primaria, que venía de fuertes crecimientos en el año previo, hay que añadir los problemas del porcino derivados de la debilidad de las exportaciones.

A modo de resumen, los expertos de Ibercaja han calificado con un notable a la economía aragonesa: "Un 8. Hay deberes bien hechos, pero otros que hay que mejorar mucho". Por ejemplo, ha continuado Santiago Martínez, la productividad y la cualificación de los trabajos, que elevarían el nivel de vida; además de la vivienda, a pesar de que la falta no es "tan dramática" aquí como en otras regiones.

"Estamos sacando buena nota estudiando poco. Si acometiéramos las reformas estructurales pendientes, impulsáramos productividad, corrigiéramos el problema de disponibilidad de talento, de disponibilidad de vivienda y precios accesibles estaríamos en el sobresaliente o en la matrícula", ha observado Enrique Barbero.

MONOGRÁFICOS

El número también incluye tres estudios monográficos. El primero de ellos, elaborado por los profesores de la Facultad de Economía y Empresa de Unizar Inmaculada García-Mainar y Víctor Montuenga, analiza la evolución del prestigio social de las profesiones en España.

Los autores muestran que la valoración de las ocupaciones mantiene una notable estabilidad a lo largo del tiempo, aunque el prestigio se desplaza progresivamente desde la autoridad formal hacia la responsabilidad social.

Ganan reconocimiento las profesiones asociadas a los cuidados, la educación, la ciencia y la tecnología, mientras retroceden las vinculadas al poder político o directivo. El estudio cuestiona, además, la relación directa entre la feminización y la pérdida de prestigio profesional.

El segundo, elaborado por Óscar del Diego y Jaume Sáenz de Santamaría, analistas de Ibercaja Gestión, aborda la inmigración como una posible respuesta al progresivo agotamiento del dividendo demográfico. Parte de una evidencia de largo alcance: la caída de la fecundidad y el envejecimiento condicionarán la evolución de la población activa durante las próximas décadas.

Los autores sostienen que la inmigración puede compensar parcialmente esa pérdida de población y contribuir a sostener el mercado laboral. No obstante, subrayan que su impacto económico y fiscal dependerá de factores como la edad, la formación, el origen y la integración laboral de los migrantes.

En tercer lugar, el profesor emérito de Unizar e investigador de Funcas, Vicente Salas, ahonda en la aportación del trabajo a la economía aragonesa durante los últimos 25 años y concluye que Aragón alcanza máximos históricos de empleo, pero mantiene prácticamente estancada su productividad laboral.

El estudio recalca la importancia de la composición ocupacional del empleo y apunta que el crecimiento futuro dependerá menos de cuántas personas trabajan y más del tipo de trabajo que realizan.