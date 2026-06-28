El aragonés Francisco Beltrán se prepara en Birmingham para las WorldSkills que se celebrarán en septiembre en Shanghái

Francisco Beltrán durante su entrenamiento para las WorldSkills en Birmingham. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El estudiante aragonés de FP Francisco Beltrán ha podido realizar un entrenamiento de alto nivel en Birmingham durante su preparación para las WordlSkills, que se celebrará este septiembre en Shanghái. Se trata de una competición en la que se ponen a prueba las habilidades relacionadas con oficios manuales, que se aprenden a través de la Formación Profesional.

El joven, natural de Monreal del Campo, se presenta a este torneo internacional tras ganar la categoría nacional, SpainSkills, en la modalidad de Aire Acondicionado y Refrigeración. En su entrenamiento en el 'Installer Show' de la localidad británica ha estado acompañado por el equipo de WorldSkills UK y el experto nacional Joan Castella.

Beltrán se ha formado en Aragón. Cursó grado medio en el IES Salvador Victoria de Monreal y actualmente está cursando grado superior en el CPIFP Piramide de Huesca.

En Shanghái, su delegación estará compuesta por otros dos aragoneses. David Romero, que estudia en el IES Francés de Aranda de Teruel, competirá en la modalidad de Ebanistería, mientras que Raúl Gimeno, con formación en el CPIFP Bajo Aragón, disputará la modalidad de Pintura de Automóvil. Gimeno realizará también un entrenamiento especializado este julio, en su caso, en Dinamarca.