Arceiz (UGT Aragón), sobre la huelga general: "Es una llamada de atención para que todo el mundo recapacite"

El secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, ha defendido la huelga general como una llamada de atención ante el bloqueo de la negociación colectiva y el impacto del encarecimiento de la vivienda y los precios en el poder adquisitivo - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

"Es una llamada de atención para que todo el mundo recapacite, para que todo el mundo piense y pongamos los problemas de la gente". El secretario general de UGT Aragón, José Juan Arceiz, ha defendido la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre por UGT y CCOO, junto al Sindicato de Inquilinas, como una respuesta a la acumulación de dificultades laborales y sociales que, a su juicio, han terminado por hacer necesaria la movilización.

En declaraciones a Europa Press, Arceiz ha explicado que la convocatoria llega después de meses de bloqueo en la negociación colectiva, a lo que se suman las dificultades para acceder a una vivienda, el encarecimiento de los precios y la falta de avances en algunas medidas laborales.

El dirigente sindical ha insistido en que la huelga no responde a una única reivindicación ni se dirige exclusivamente contra un Gobierno o una formación política, sino que pretende implicar a todas las administraciones, las organizaciones empresariales y las compañías que, según ha señalado, contribuyen a mantener esta situación.

"Cada una por individual, desde luego, no tendría suficiente calado para hacer una huelga general", ha reconocido sobre las distintas reivindicaciones, antes de precisar que su acumulación sí justifica, a su entender, una convocatoria de esta características.

El responsable autonómico de UGT ha recordado que el sindicato llevaba tiempo advirtiendo de un posible "otoño caliente" por las dificultades para avanzar en las negociaciones sectoriales y por el bloqueo del acuerdo nacional de negociación colectiva. Aunque inicialmente la organización contemplaba movilizaciones vinculadas a conflictos concretos, la confluencia de estos problemas con la crisis de acceso a la vivienda ha llevado a dar el paso hacia una huelga general.

SALARIOS, VIVIENDA Y PRECIOS

La convocatoria se articula en torno a tres grandes ejes: salarios, vivienda y precios. Para Arceiz, estas cuestiones están directamente relacionadas, ya que los incrementos salariales pierden buena parte de su efecto cuando el alquiler, la hipoteca, la cesta de la compra y otros gastos absorben los ingresos de los trabajadores.

"Es indecente que nosotros lleguemos a acuerdos con las empresas para subir los salarios y estos se los coman entre el alquiler, la hipoteca y lo que es la cesta de la compra y al final a la gente no le quede nada para poder tener una vida digna", ha dicho.

Por ello, UGT reclama desbloquear la negociación colectiva y acordar incrementos salariales suficientes, además de avanzar en la actualización del salario mínimo que reivindica para este año. Arceiz también ha remarcado que la reforma de la normativa de prevención de riesgos laborales, pactada con los sindicatos, continúa sin tramitarse en el Parlamento, una circunstancia que suma a los motivos de protesta.

En materia de precios, el sindicato pone el foco en los beneficios empresariales y en la diferencia entre los costes que soportan los consumidores y los precios que reciben los productores. El portavoz sindical ha aludido a las compañías energéticas y de distribución alimentaria, así como a los intermediarios que considera responsables de prácticas especulativas, y ha solicitado que se apliquen las normas existentes para evitar abusos.

A su juicio, también resulta necesario explicar por qué no se aplican determinadas medidas, como la ley de la cadena alimentaria o la normativa de vivienda en los territorios donde podría utilizarse para contener los alquileres. Arceiz ha sostenido, además, estudiar mecanismos para limitar el encarecimiento de los combustibles y otros productos esenciales.

LA VIVIENDA, UN PROBLEMA QUE GOLPEA A LOS JÓVENES

El acceso a una vivienda constituye otro de los pilares fundamentales de la huelga. Arceiz ha subrayado que las dificultades para emanciparse no afectan únicamente a quienes quieren comprar un piso, sino también a quienes buscan un alquiler que puedan asumir con sus ingresos. En este contexto, ha situado a los jóvenes entre los colectivos más perjudicados por la combinación de salarios bajos y costes residenciales elevados.

"Los jóvenes son doblemente perjudicados porque si vemos dónde confluyen los bajos salarios con el problema de la vivienda, es principalmente en la gente joven", ha indicado. A su entender, esta situación impide a muchos iniciar un proyecto de vida independiente y limita sus posibilidades de ahorro.

El dirigente sindical ha reclamado que se aplique la ley estatal de vivienda allí donde corresponda, con el objetivo de contener los precios en las zonas con alta demanda. Aunque ha planteado que Zaragoza no presenta, a su juicio, un problema de la misma magnitud que Madrid o Barcelona, ha advertido de las dificultades existentes en áreas turísticas de Aragón, especialmente en Jaca y otros puntos del Pirineo y de la provincia de Teruel.

En estos territorios, ha detallado, la falta de viviendas a precios razonables dificulta incluso la contratación de trabajadores por parte de las empresas. Por ello, considera que declarar determinadas zonas tensionadas y aplicar las herramientas legales disponible podría beneficiar tanto a los residentes como a las actividades económicas que necesitan personal.

Respecto a la vivienda protegida, Arceiz ha cuestionado el coste que pueden alcanzar algunos inmuebles y ha defendido explorar sistemas de construcción que permitan reducir los precios sin comprometer la calidad. También ha planteado que estas viviendas cuenten con ayudas suficientes para facilitar el acceso de los jóvenes, que a menudo carecen de los ahorros necesarios para afrontar la entrada.

UNA HUELGA DIRIGIDA A TODAS LAS ADMINISTRACIONES

Arceiz ha querido dejar claro que la convocatoria no se plantea como una protesta contra un partido concreto ni como una acción dirigida únicamente al Ejecutivo central. "Esto es una huelga contra todos", ha afirmado, aludiendo a las distintas administraciones con competencias en vivienda, desde el Gobierno de España hasta las comunidades autónomas y los ayuntamientos.

En su opinión, la responsabilidad está repartida y exige que cada institución actúe en el ámbito que le corresponde. Ha pedido a los partidos políticos que aprovechen la jornada para reflexionar sobre si las medidas adoptadas hasta ahora son suficientes y ha reclamado que el acceso a la vivienda ocupe un lugar prioritario en sus agendas.

El secretario general de UGT Aragón ha respondido a las críticas de quienes durante años reclamaban una huelga general contra el Gobierno central y ahora cuestionan la convocatoria. Según ha relatado, el sindicato lleva tiempo recibiendo esas peticiones y considera contradictorio que se le reproche tanto no convocarla como hacerlo.

La movilización, ha insistido, busca que patronal y administraciones retomen las negociaciones y que las reivindicaciones se traduzcan en medidas concretas, no solo en compromisos. En este sentido, ha instado a las organizaciones empresariales a desbloquear el acuerdo nacional de negociación colectiva y a las instituciones a coordinar sus políticas para dar respuesta a los problemas de vivienda y precios.

De cara al 11 de noviembre, UGT considera que la participación será determinante para valorar el alcance de la convocatoria. Arceiz ha apuntado que, más allá del seguimiento laboral, las manifestaciones deben ser masivas para mostrar el respaldo social a las reivindicaciones y trasladar a los responsables políticos la necesidad de actuar.

Arceiz ha apelado a trabajadores y ciudadanía para secundar la huelga y participar en las manifestaciones convocadas ese día, con la intención de que las reivindicaciones de salarios, vivienda y precios se traduzcan en compromisos efectivos por parte de las empresas y las administraciones.