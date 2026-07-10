Arcosur cuenta con dos grandes depósitos de agua que garantiza el abastecimiento a más de 22.000 viviendas

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, visita los depósitos de agua para abastecer Arcosur - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Arcosur, al sur de Zaragoza, cuenta con dos grandes depósitos de agua que garantizarán el abastecimiento a más de 22.000 viviendas que se prevé construir y que van a ser el hogar de más de 80.000 zaragozanos, que equivale al tamaño de Huesca y Teruel, ha comparado la alcaldesa de la capital aragonesa, Natalia Chueca, en una visita que ha cursado a estas instalaciones municipales.

El coste de esta infraestructura ha sido de 10 millones de euros después de tres años de trabajo y en coordinación con la Junta de Compensación de Arcosur, para que el crecimiento de este distrito en expansión sea posible y "con garantía de que los vecinos cuando compren su vivienda van a tener agua cuando abran el grifo", ha expresado de forma gráfica la alcaldesa.

"Esto es importantísimo porque sin planificación, sin anticipación, por parte del Gobierno de la ciudad y de las juntas de compensación no hubiese sido posible y hubiese sido un factor limitante a la hora de seguir concediendo licencias para construir viviendas en Arcosur", ha argumentado la alcaldesa.

"Es esencial que contemos con la anticipación, con la planificación y con las infraestructuras y servicios públicos necesarios para garantizar esta calidad de vida a los vecinos de Arcosur", ha abundado Chueca para elogiar el trabajo conjunto entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Junta de Compensación de Arcosur.

Los dos depósitos están construidos con los máximos niveles de eficiencia energéticos y son dos grandes tanques que albergan 10.000 metros cúbicos cada uno, en total 20.000 metros cúbicos de capacidad, que asegura "de forma rotunda" el suministro hídrico en Arcosur y en Rosales del Canal, ha aseverado.

DIMENSIONES

El nuevo complejo hídrico, situado al sur de la Z-40, está compuesto por dos depósitos independientes de planta circular, con un radio de 23,17 metros y una altura de agua de 5,90 metros y una capacidad de almacenamiento de 9.950 metros cúbicos en cada uno.

En cuanto a sus características estructurales, se sustentan sobre una solera de hormigón armado de 0,25 metros de espesor y cuentan con alzados formados por piezas prefabricadas de hormigón pretensado que alcanzan los 6,40 metros de altura.

Junto a estas grandes infraestructuras, se ha levantado una edificación anexa consistente en una nave industrial destinada a albergar las instalaciones de maniobra. Este bloque técnico se completa con un foso de hormigón armado diseñado para alojar las válvulas de las tuberías de impulsión, distribución y desagüe, destacando que todas ellas presentan un gran diámetro de 1.000 milímetros.

Ambos depósitos complementan la red de 12 ubicaciones que tiene la ciudad para acompañar en el crecimiento de Zaragoza y garantizar un abastecimiento de calidad.

"Con esta obra estamos dando respuesta hídrica definitiva y de máxima calidad a las nuevas zonas residenciales de la capital, porque Zaragoza está creciendo como nunca, pero lo estamos haciendo con cabeza", ha precisado la alcaldesa.

LA CONDUCCIÓN

En rueda de prensa ha explicado que la construcción de los depósitos ha sido una obra "monumental y compleja" porque se ha tenido que hacer una conducción kilométrica de más de cuatro kilómetros, desde Montecanal y de tuberías de gran diámetro.

El proceso de llenado se realiza a través de una tubería de impulsión de fundición dúctil de un metro de diámetro que comienza en una cántara de aspiración situada en Montecanal. Esta conducción principal discurre por la vía Mago de Oz, en Valdespartera, y alcanza una longitud total de 3.910 metros.

Una vez almacenada, el agua se canaliza mediante una tubería de distribución que parte de los propios depósitos y recorre 1,6 kilómetros hasta terminar en el paseo de los Arqueros. Finalmente, el sistema asegura su correcto funcionamiento gracias a una tubería de desagüe de 2 kilómetros metros de longitud que concluye en los lagos de laminación de Arcosur.

"El compromiso de mi Gobierno es inquebrantable para que Zaragoza siga creciendo y lo esté haciendo paso a paso, con planificación y garantizando unos servicios públicos de máxima calidad", ha resaltado la alcaldesa.

Ha recordado que en 2009 se empieza a trabajar en Arcosur y para desarrollarlo era necesario garantizar el suministro del agua, pero ese año esta obra queda paralizada hasta que en el pasado mandato se reanuda y en este se ha concluido tras darle el "impulso definitivo a la planificación y al crecimiento de Zaragoza a través de Arcosur".

PARÁMETROS DE CALIDAD

Además, estos depósitos se han construido cumpliendo con los estándares de eficiencia energética y propios de la ciudad de Zaragoza, que aspira a ser climáticamente neutra en 2030.

Asimismo, hace unos meses se ha inaugurado una planta fotovoltaica en los depósitos de Montecanal, que garantiza el suministro y autonomía eléctrica de estos depósitos para que se asegure el suministro ante una posible eventualidad.

En caso de apagón o de un corte en la red eléctrica, los vecinos de Arcosur y de Rosales del Canal tendrán su suministro de agua garantizado, que está vigilado 24 horas al día por los centros de control.

"Hace poco más de un año sufrimos un apagón histórico en España, no hemos sabido muy bien qué sucedió porque no se han dado explicaciones por parte del Gobierno de Sánchez, pero si esto volviese a suceder, los vecinos pueden estar tranquilos porque el suministro de agua va a estar garantizado".

Chueca ha confirmado que el agua se ha analizado por el Instituto Municipal de Salud Pública y cumple con los "más rigurosos y estrictos parámetros" de calidad, más de 58, para asegurar que tiene todos los estándares de salud pública y de calidad del agua propio de la red de abastecimiento de la ciudad.

"Nuestra voluntad es que sigamos construyendo una ciudad amable, una ciudad como referente de calidad de vida, una ciudad donde estamos creciendo, pero lo estamos haciendo bien, con cabeza, con planificación, con anticipación y esta inauguración de los depósitos de Arcosur son el mejor ejemplo de que estamos haciendo las cosas bien, de que el trabajo se está haciendo de forma coordinada, planificada".

Esta forma de trabajar permitirá que en los próximos años los 80.000 zaragozanos que se estima vivan en Arcosur van a tener garantizado su suministro de agua gracias a esta inversión y a esta obra hídrica.