Arcusa (Huesca) celebra la rehabilitación del tejado de su histórico lavadero con una multitudinaria jornada festiva

Momento de la bendición del tejado del lavadero de Arcusa al que ha asistido el alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo. - AYUNTAMIENTO DE AÍNSA-SOBRARBE

ARCUSA (HUESCA), 13 (EUROPA PRESS)

La localidad altoaragonesa de Arcusa ha vivido este sábado una jornada especialmente emotiva con la inauguración oficial de la rehabilitación del tejado del lavadero, el abrevadero y la fuente, una actuación que ha permitido consolidar la integridad de uno de los espacios patrimoniales más representativos de la localidad.

El acto ha sido el punto de partida de las fiestas de San Antonio y ha reunido a vecinos, colaboradores y representantes del ayuntamiento para celebrar la culminación de un proyecto que devuelve al pueblo un elemento fundamental de su historia y su identidad.

El coste de la obra ha ascendido a más de 60.000 euros, una inversión que ha corrido a cuenta del propio ayuntamiento de Aínsa-Sobrarbe y que ha sido emprendida por la empresa local de David Giral, de Santa María de la Nuez y por la brigada municipal.

Tal y como explica el presidente de los vecinos David Broto, "ha sido un trabajo muy demandado y muy dilatado en el tiempo, pero en el que hemos puesto mucho empeño por lo que representa. Cuando era niño recuerdo ir a por agua de boca para las casas del pueblo. No podíamos dejarlo caer".

El deterioro era evidente. Los maderos habían cedido bajo el tejado de losas de piedra y desde hacía tiempo estaba apuntalado para evitar que terminara por derrumbarse.

"Para nosotros era fundamental que se recuperase con su estética original, datada de 1923, con las losas como antaño. En una reunión de vecinos así lo acordamos por unanimidad, y el resultado ha sido espectacular", concluye Broto.

El alcalde Enrique Pueyo no ha querido perderse un nuevo hito para Arcusa, que tras las obras de restauración de la campana de la iglesia en 2024, vuelve a unirse para celebrar otro logro no menos importante.

"El patrimonio arquitectónico de nuestros pueblos no son solo elementos atractivos para quienes nos visitan. Son, ante todo, parte de nuestra historia y nuestra identidad. Nos enorgullece saber que los vecinos lo sienten así, colaborando activamente en su mantenimiento".

El acto de inauguración se ha completado con una misa, una bendición y un vermut, convirtiéndose en el pistoletazo de salida a las fiestas de la localidad, que este año se concentran en la jornada del sábado.

La programación continuará por la tarde prestando especial atención al público familiar con hinchables, cucañas y pintacaras organizadas por la comisión de fiestas. Tampoco faltarán las propuestas musicales a lo largo de la tarde y la noche.

De este modo, el grupo Los Navata amenizará la sesión vespertina, mientras que la tradicional cena popular, organizada por El Fogón de Arcusa, dará paso a la actuación de DJ Sas para cerrar la celebración.

La Comisión de Fiestas y las entidades colaboradoras han querido convertir esta edición de las fiestas en una ocasión especial para celebrar tanto la festividad patronal como la recuperación de un espacio de gran valor histórico y social.

"No hay que olvidar que la rehabilitación del tejado del lavadero, el abrevadero y la fuente ha sido posible gracias a la implicación de diversas entidades y colaboradores locales, reflejando el compromiso de Arcusa y de este consistorio con la conservación de su patrimonio y la dinamización de la vida comunitaria.

Desde luego, la mejor forma de comenzar la temporada de fiestas y el verano en nuestro municipio", ha concluido Pueyo.