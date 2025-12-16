Arranz recuerda a Bermúdez de Castro que "el PP votó a favor de la mancomunidad para el servicio de Policía Local

Los diputados autonómicos de Vox, David Arranz y Juan Vidal, con el concejal de este partido en Alcañiz, Carlos Andreu. - VOX.

ALCAÑIZ (TERUEL), 16 (EUROPA PRESS)

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, David Arranz, ha exigido este martes al consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, "retractarse por sus declaraciones el viernes pasado --en la Sala de Columnas-- en las que afirmó que la mancomunidad de municipios para el servicio de Policía Local que propone Vox es una ocurrencia ilegal y un cuerpo parapolicial". Le ha recordado que el PP votó a favor en las Cortes.

Así se ha pronunciado desde el Recinto Ferial de Alcañiz, minutos antes de la ceremonia de entrega de las condecoraciones al mérito policial, a la que ha asistido junto al diputado de Vox, Juan Vidal, y el concejal en Alcañiz, Carlos Andreu.

Arranz ha calificado las declaraciones del consejero de Interior como "desafortunadas" y "ofensivas contra los policías locales que habían trabajado mucho en este proyecto". Ha recordado que esta iniciativa, presentada por Vox, fue aprobada en el pleno del 27 de noviembre de este año "con el voto a favor del PP y únicamente se abstuvo IU". Por tanto, ha señalado la "contradicción" de que "el PP votara a favor y a los pocos días salga diciendo que es ilegal".

El diputado de Vox ha considerado que "faltan efectivos de la Guardia Civil en el medio rural aragonés porque el ministro Marlaska no envía a los efectivos que resultan necesarios", lo que "genera situaciones de incremento de inseguridad, robos y delincuencia".

Es por ello por lo que ha argumentado que "la propuesta de promover la mancomunidad de municipios para el servicio de la Policía Local pretende optimizar los recursos humanos, la logística, mayor coordinación y compartir información". Ha señalado que una posible mancomunidad de municipios para este servicio "sería el Bajo Aragón, con Alcañiz, Caspe, Calanda y Alcorisa". Ha añadido también que "la labor de la Guardia Civil es excelente" y que "en ningún caso se pretende sustituirla".

Además, ha explicado que la Policía Local mancomunada por agrupaciones locales se puede articular en base a la Ley de Administración Local de Aragón, en sus artículos 42.2, 77 y siguientes "permitiendo mancomunidades que optimicen los recursos en zonas rurales".

A ello, "se le suma la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuya disposición adicional quinta autoriza a las asociaciones municipales para policía local". Del mismo modo, la Ley de Coordinación de Policías Locales de Aragón, en su artículo 17, "promueve explícitamente agrupaciones para sostener cuerpos policiales supramunicipales, asegurando su profesionalización y coordinación".

"Las declaraciones de Bermúdez de Castro ofenden a los policías locales y a los aragoneses, porque parece que no le preocupa la seguridad de los vecinos aragoneses", ha concluido.