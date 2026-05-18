Arranz (Vox) cree que la reclamación de la Generalitat por las obras de Sijena "no merece más que el desprecio"

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón, David Arranz. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 18 May. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Vox en las Cortes de Aragón David Arranz ha afirmado este lunes que la reclamación de 791.188 euros que ha realizado la Generalitat de Cataluña al Gobierno aragonés, el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y el Obispado de Barbastro-Monzón por las obras de arte del Monasterio de Santa María de Sijena que adquirió en 1983 y 1992 y que tuvo que devolver al cenobio por sentencia judicial de 2017, "no merece más que el desprecio".

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha mostrado el "rechazo absoluto" por parte de Vox respecto de esta reclamación, que "carece de cualquier fundamento jurídico y lógico" y "debe considerarse una maniobra más de victimismo a que nos tienen acostumbrados la Generalitat y el separatismo catalán, que se nos presentan como agraviados por el Estado español tan malvado", en este caso por el Gobierno de Aragón.

Las obras de arte "tenían que estar en Sijena y no debieron salir de allí nunca", ha enfatizado Arranz, quien ha recordado que solo se pudieron recuperar en 2017 "y no por buena fe ni por diligencia de la Generalitat", sino que mediaron varias sentencias judiciales desde 2013 y el Ejecutivo aragonés tuvo que recurrir la Guardia Civil.

Para el parlamentario de Vox "es absurdo que nos reclamen esta cantidad cuando el proceso estaba judicializado y nada se recogió en las sentencias" en relación a la indemnización que ahora reclama la Generalitat. Ha considerado que, en todo caso, sería la Generalitat "y todos los responsables del expolio" los que adeudarían al Gobierno de Aragón "por ejemplo por el coste de la recuperación con la Guardia Civil o por el lucro cesante que dejamos de percibir nosotros por la exhibición de esos bienes".

"Es ridículo que nos reclamen los supuestos costes de conservación, resulta ofensivo", ha continuado Arranz, para quien esta reclamación es "una maniobra dilatoria más, con la que pretenden retrasar el cumplimiento de sus obligaciones y ponerse como víctimas en este conflicto, que han creado ellos".

El diputado de Vox ha manifestado su "hartazgo" y ha anunciado que este grupo parlamentario impulsará "todas las medidas", incluso la ejecución forzosa de 2025 que obliga a devolver las pinturas murales de Sijena.