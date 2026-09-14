El arte contemporáneo se instala en el Mercado Central de Zaragoza durante cuatro días

Presentación de 'Cuarto y mitad de Arte en el Mercado Central', a iniciativa del Mercado Central y la Federación de Mercados de Zaragoza - DANI MARCOS

ZARAGOZA 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza, el Mercado Central y la Federación de Mercados de Zaragoza presentan 'Cuarto y mitad de Arte en el Mercado Central', un proyecto que llevará del 17 al 20 de septiembre el arte contemporáneo a los distintos espacios del Mercado Central, integrándolo con la actividad diaria de sus puestos y detallistas.

La iniciativa pretende dinamizar este espacio público a través del arte y la cultura, reivindicando el mercado como lugar de encuentro, convivencia y creatividad compartida.

Durante cuatro días, pintura, escultura, fotografía, ilustración, creación audiovisual, poesía y música convivirán con la actividad habitual de uno de los espacios más visitados de Zaragoza, donde este lunes se ha realizado la presentación el consejero de Economía, Transformación Digital y Transparencia, Carlos Gimeno; el gerente del Mercado Central, Fernando Benito; Raúl Machín, de la Federación de Asociaciones de Galerías de Alimentación y Mercados Detallistas (Zamas); el gestor cultural y comisario del proyecto, Sergio Muro, y la artista Christina Healy.

ARTE CONTEMPORÁNEO EN UN EDIFICIO HISTÓRICO

"Cuarto y mitad de Arte en el Mercado Central" plantea un diálogo entre patrimonio, actividad comercial y creación contemporánea. El escenario será el Mercado Central de Zaragoza, una joya modernista de hierro y cristal inaugurada en 1903 y declarada Bien de Interés Cultural (BIX).

El proyecto parte de la consideración de que los mercados también son cultura: espacios de encuentro, intercambio y relación que forman parte de la vida cotidiana de las ciudades.

La propuesta busca poner en valor esa dimensión cultural y acercarla a los ciudadanos a través de una programación artística abierta y accesible. El proyecto está comisariado por el gestor cultural Sergio Muro, responsable de la concepción de la iniciativa y de la selección de los artistas participantes, procedentes de diferentes disciplinas.

Las obras que se mostrarán no responden necesariamente a una temática gastronómica. Cada artista presentará trabajos que forman parte de su trayectoria y que representan su propio lenguaje creativo. La singularidad de la propuesta reside en que estas obras se trasladan a un espacio cotidiano y dialogan con los productos, los puestos y la actividad propia del mercado.

ARTISTAS DE DISTINTAS DISCIPLINAS

La programación contará con artistas locales que cuentan ya con una importante trayectoria. En el ámbito de la escultura participarán Isabel Lozano, David Feroce, Inés Colás, Javier Alonso Márquez y Kymäna (MLS).

La pintura estará representada por Juan Carlos Callejas y Sergio Muro, mientras que Awitamelon participará desde la ilustración, Tasio Peña desde la creación audiovisual y Vicky Méndiz desde la fotografía.

La imagen del cartel ha sido realizada por la artista estadounidense Christina Healy. Uno de los principales atractivos de la programación será el mural que Harsa realizará en directo en uno de los puestos de los detallistas, trasladando el proceso creativo al propio espacio comercial.

Además de los lugares habilitados específicamente para la exposición, el proyecto se extenderá por diferentes puntos del mercado.

Algunas de las obras se podrán contemplar en formato digital en el interior y en las vitrinas de distintos puestos, de modo que el arte pase a formar parte de la actividad cotidiana del Mercado Central.

POESÍA INTEGRADA EN EL RECORRIDO DEL MERCADO

La poesía tendrá también un papel destacado dentro de la programación, tanto mediante recitales como a través de intervenciones poéticas integradas en las visitas por el mercado. Participarán José Malvís, Antón Castro, Julio Espinosa, Sara Sánchez, Kristina Jennessen, Daniel Etéreo, Daniel Romeo y Pilimar Aguilar, poetas de reconocido prestigio que llevarán sus versos a un escenario poco habitual para este tipo de actividades.

Además, algunos clientes recibirán, al realizar sus compras en determinados puestos participantes, postales con obras de los artistas acompañadas de poemas de los autores incluidos en la programación.

De esta forma, el proyecto busca que la experiencia artística no termine al abandonar el mercado, sino que pueda continuar en los hogares de los propios compradores.

MÚSICA EN DIRECTO

La música será otro de los elementos de esta programación multidisciplinar, con actuaciones en directo de la soprano Pilar Marqués, la pianista Clara Gil y el dúo musical Chavi García & Lucio Cruces.

Las actuaciones contribuirán a crear una atmósfera diferente durante estos cuatro días y a reforzar la convivencia entre las distintas expresiones artísticas y la actividad habitual del mercado.

TALLERES CREATIVOS PARA TODOS LOS PÚBLICOS

La programación incorpora asimismo una vertiente didáctica con dos talleres creativos gratuitos dirigidos a todas las edades.

El pintor y cocinero Juan Carlos Callejas impartirá "La cocina alimenta el cuerpo y el arte alimenta la imaginación", una actividad que propone explorar la relación entre gastronomía y creación artística.

Por su parte, el creador David Feroce dirigirá "Pinta y diseña tu bolsa de tela", en el que los participantes podrán diseñar y personalizar su propia bolsa de tela para utilizarla posteriormente en sus compras.

Ambos talleres serán gratuitos, para todas las edades, con inscripción previa y hasta completar un aforo de 20 personas, e incluirán todos los materiales necesarios. Una charla y una performance sobre gastronomía y arte.

El programa se completará con una charla impartida por el artista y docente Sergio Muro sobre la presencia de la gastronomía en el arte.

ALIMENTACIÓN Y ARTE

La actividad finalizará con la performance "Hambre de Arte", una propuesta que abordará desde la creación contemporánea la relación entre alimentación y expresión artística.

El mercado como espacio de cultura "Cuarto y mitad de Arte en el Mercado Central" pretende convertir durante cuatro días este edificio histórico en un espacio de encuentro entre la creación contemporánea y la vida cotidiana de la ciudad.

La iniciativa busca que quienes acudan al mercado puedan descubrir las obras dentro de su recorrido habitual, participar en actividades culturales y disfrutar de una experiencia diferente sin que el mercado deje de funcionar como tal.

El objetivo es que arte y vida cotidiana compartan espacio, que las obras dialoguen con los productos y con quienes trabajan y compran en el mercado y que los visitantes puedan llevarse, además de sus compras, una experiencia cultural. Durante estos cuatro días, el Mercado Central no solo llenará los carros de sus clientes, también los llenará de arte, música y poesía.