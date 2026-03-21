La artesana Susana Martín, embajadora de 'Aragón a Mano' en el desfile de Maison Mesa en la Mercedes-Benz Fashion Week

La directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, Carmen Herrarte, y la artesana, Susana Martin posan junto al diseñador de Maison Mesa - MERCEDES-BENZ FASHION WEEK

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) - La artesana aragonesa del vidrio Susana Martín ha colaborado en calidad de embajadora de la marca Aragón a Mano, en el desfile de Maison Mesa en la Mercedes-Benz Fashion Week.

Para esta puesta en escena, la artesana aragonesa ha realizado 420 gotas de vidrio incrustadas en 4 vestidos y 10 piezas de vidrio soplado que lucirán las modelos como joyas. Susana Martín es una de las diez embajadoras de la moda de Aragón a Mano.

Con su nombramiento, dichos embajadores "se comprometen, entre otras cosas, a posicionar la artesanía aragonesa como marca de distinción, realizar un programa de mentoría o actuar como puente entre el mundo tradicional del artesano y el ecosistema contemporáneo de la moda y el diseño". Susana Martín lleva 35 años como artesana del vidrio en la capital aragonesa.

Trabaja en diversas técnicas del vidrio, una diversidad declarada como Patrimonio Inmaterial por la UNESCO en 2023. Martín ha sido seleccionada, además, para participar en la Bienal de Gramado (Brasil) que se celebra en mayo.

Una semana de la moda en la que también estará otro de los embajadores de Aragón a Mano, Nacho Lamar, que ha sido seleccionado entre 300 solicitudes para participar en EGO, la plataforma de jóvenes talentos de la moda. Lamar ha sido seleccionado por su proyecto 'Desertores' cuyo video de presentación se grabó en el Pueblo Viejo de Belchite.

Para Carmen Herrarte, directora general de Comercio, Ferias y Artesanía del Gobierno de Aragón, "la colaboración con una marca como Maison Mesa permite que se cumpla uno de los objetivos de Aragón a Mano. Que se conozca la artesanía aragonesa y llevarla a las cotas más altas".

Herrarte, que ha asistido al desfile, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de "un proceso de colaboración que demuestra que una pieza cuidada, con una marca bien situada puede llevar a la artesanía aragonesa a las cotas más altas".

MAISON MESA

La marca madrileña Maison Mesa es una firma de slow fashion, costura artesanal y complementos fundada en 2017. Apuesta por técnicas tradicionales combinadas con nuevas tecnologías para crear prendas únicas, duraderas y contemporáneas.

En la Mercedes Fashion Week, Maison Mesa, ha presentado su nueva colección, No soy un ángel inspirada en la actriz Mae West. Una colección en la que participa la artesana zaragozana, Susana Martín, entre otros colaboradores.