Artigas confía en el trabajo del Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje para evitar la huelga del tranvía

Publicado 22/09/2018 13:38:34 CET

ZARAGOZA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Medio ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Zaragoza, Teresa Artigas, ha confiado en el trabajo que realiza el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), donde se reunirán trabajadores y empresa del tranvía de la capital aragonesa, para evitar la huelga convocada durante las fiestas del Pilar.

Artigas ha asegurado a los medios de comunicación este sábado, en la celebración del programa de actividades del 'Día sin coches', que "estamos en un plazo" en el que el conflicto se puede solucionar a través del diálogo sin llegar a los paros, previstos entre el 5 el 13 de octubre, a excepción del día del Pilar.

El próximo viernes, 28 de septiembre, trabajadores y empresa se reunirán en el SAMA, financiado por el Gobierno de Aragón y creado por CEOE Aragón, CEPYME, UGT y CCOO, que, según la concejal de Medio ambiente y Movilidad, es el "órgano competente público para este tipo de conflictos laborales".

"Confiamos plenamente en su trabajo y en que el conflicto se pueda resolver antes de que empiece el Pilar, para poder tener unas fiestas en las que podamos desplazarnos libremente a cualquier sitio que queramos", ha subrayado Artigas.

Por último, la concejal ha aseverado que el Ayuntamiento de la capital aragonesa "no trabaja en ningún otro escenario que no sea en confiar que el conflicto pueda resolverse antes de que empiecen las fiestas". De no ser así, ha dicho, "tomaremos las medidas oportunas para combinar el derecho a la movilidad sostenible con el derecho a la huelga de trabajadores".