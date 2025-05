La artista Sylvia Pennings exhibe su proyecto 'Echar raíces' en el Museo Pablo Serrano de Zaragoza

ZARAGOZA 9 May. (EUROPA PRESS) -

El Museo Pablo Serrano de Zaragoza inaugura este viernes la exposición 'Sylvia Pennings, Echar raíces', derivada de su proyecto 'Mundo subterráneo', que resultó ganador de la III Convocatoria de Creación y Producción Artística Pablo Serrano / Juana Francés, en 2023.

La artista propone explorar el lugar más profundo del bosque, "donde es posible reconocer el origen de la urdimbre que teje el mundo visible y a la que estamos conectados", con el propósito de "cartografiar el laberinto de senderos que, partiendo de una gran cúpula-gruta, visibilizan lo que permanece escondido y de cuya existencia sabemos a través del imaginario colectivo", ha informado el Gobierno de Aragón.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui; el director del IAACC Pablo Serrano, Julio Ramón; la comisaria de la muestra, Chus Tudelilla; y la artista, Sylvia Pennings, han presentado en rueda de prensa esta exposición que se podrá visitar hasta el 13 de julio en la Sala 00 del museo.

En la selección del proyecto de Sylvia Pennings se valoró su reflexión sobre determinados temas que afectan al pensamiento y a la cultura actuales, a través de la experimentación en diferentes técnicas artísticas.

El resultado de la investigación de Sylvia Pennings, realizada en los talleres del IAACC Pablo Serrano, se ha materializado en esta exposición, que reúne una amplia secuencia de obras realizadas entre 2012 y 2025, casi una treintena de pinturas y dibujos, junto a instalaciones textiles y una intervención mural.

LOS BOSQUES

Desde hace años los bosques ocupan la atención de Sylvia Pennings que los pinta o dibuja como escenarios donde encontrar refugio, y también como lugares inhóspitos cuando los países los convierten en fronteras, en trincheras que impiden el paso a quienes buscan arraigo.

Desde el nicho ecológico, que inicia el recorrido expositivo, corresponde al espectador elegir el sendero por el que desea transitar Y, como sucede en los paseos por el bosque, los claros permiten ver lo que las zonas de penumbra ocultan: la crisis ecológica, la inteligencia vegetal, el giro biocéntrico y la necesidad de echar raíces.

ESPACIO DE REFLEXIÓN Y BÚSQUEDA

El director general de Cultura, Pedro Olloqui, ha calificado de "brillantísima" esta exposición en la que cada obra "nos invita a una reflexión". "Sylvia tiene un universo muy particular", ha considerado, para agradecer a la artista su decisión de ser "aragonesa de elección", por haber decidido "formar parte de este imaginario colectivo tan reconocible que somos los aragoneses".

El director del museo, Julio Ramón, ha recordado que con la convocatoria de creación y producción artística el IAACC "recoge el guante lanzado por Pablo Serrano", para que el museo no fuera solo un lugar de exhibición, sino un espacio de creación. "Con esa idea nacieron estas convocatorias, para que los artistas puedan tener un espacio de creación, de reflexión y de búsqueda", ha apuntado.

En este sentido, la artista Sylvia Pennings ha asegurado que "sin el uso del taller del museo nunca podría haber hecho este proyecto". "Cuando presenté la propuesta quería retomar el textil, pero mi estudio de 30 metros no me lo permitía" y al ganar la convocatoria "me dieron la oportunidad de desarrollarlo", de investigar con telas y materiales, un trabajo del que, según ha asegurado, "he disfrutado un montón".

En el proyecto muestra raíces, bosques, árboles y nidos, porque "te anclan a la tierra, pero también pueden ser obstáculos que tienes que esquivar, para no perderte en el bosque y entre las raíces".

Las obras se presentan, además, en blanco y negro, porque le permite a la artista "trabajar de manera muy directa". "Cojo mi tinta china y acrílico negro y trabajo rápido, sin pensar demasiado para ver dónde me lleva, y me gusta también el contraste que crea" en la obra, ha afirmado.

"PROYECTOS DIFERENTES"

Por su parte, la comisaria Chus Tudelilla ha agradecido al museo "la confianza que deposita en las propuestas que le hago llegar" y ha explicado que los bosques son un tema recurrente en la obra de Sylvia Pennings.

"Sus proyectos son diferentes, pero siempre el árbol es el elemento clave, porque hunde sus raíces en el suelo y surge hasta lo más alto", ha observado.

Esta muestra reflexiona sobre la conciencia ecológica, la inteligencia vegetal o cómo "convertimos los bosques, que son un refugio, en fronteras". El acceso a la exposición a través de un gran bastidor invita a "bordar un universo imaginario" que da entrada a la muestra por dos zonas.

"Puedes ir por un sitio o por otro, pero te lleva igual a un lugar de reflexión", ha manifestado la comisaria, para explicar que la exhibición se acompaña de música de John Cage, también "un enamorado de los bosques".

SYLVIA PENNINGS

Sylvia Pennings nació en Ámsterdam, donde se formó. Primero estudió pintura y textiles en Vrije Leergangen-Vrije Universiteit Amsterdam (1979-1985) y, a continuación, se especializó en pintura en Hogeschool voor de Kunsten (1987-1989). En 1989, trasladó su residencia a Zaragoza.

Sus primeras exposiciones individuales las presentó en los Países Bajos y a partir de 1992 en Zaragoza, entre las que destacan las celebradas en galerías de arte: 'Diálogos' (Galería Pepe Rebollo, 2010), 'Entropía' (Galería A del Arte, 2012); o 'Emboscarse' (La Casa Amarilla, 2020); y en salas de instituciones: 'El campo de las coincidencias' (Sala Juana Francés, 1995), 'Los cuentos son' (Palacio de Montemuzo, 2016), o 'Plexus' --con José Ramón Magallón Sicilia-- (Casa de los Morlanes, 2024).

Asimismo, su obra ha participado en proyectos colectivos como 'Conectadas' (Sala Juana Francés, 2009), o 'Círculo de tiza' (Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, 2017).

Una de las preocupaciones de Sylvia Pennings ha sido la de abordar en su trabajo la progresiva falta de atención en la actual sociedad de la información a conceptos tales como intuición, reflexión o sabiduría; conceptos ya en desuso ante las posibilidades que brindan los dispositivos de conocimiento inmediato más avanzados.

Por ello, defiende su decisión de regresar a los bosques, lugares sagrados y escenarios de narraciones y relatos que cuentan una historia olvidada, refugios que permiten el retiro, e invitan a regresar al origen y ser partícipes del vínculo que nos une a lo natural.

ACTIVIDADES

En torno a la exposición, que se inaugura esta tarde a las 19.00 horas, se ha diseñado un programa de actividades que incluye visitas y un ciclo de conferencias, que se desarrollará a lo largo de los próximos dos meses.

Las visitas guiadas con Sylvia Pennings y Chus Tudelilla serán el 20 de mayo y 3 de junio, a las 19.30 horas. La actividad es gratuita, pero es necesaria inscripción previa en la página web del museo, en la dirección 'https://iaacc.es/visitas/'.

En cuanto al ciclo de conferencias, lo iniciará Francisco Pellicer el 15 de mayo, a las 19.30 horas, con la charla '¿Qué fue de los bosques de Zaragoza?' y el día 17, a las 10.00 horas, con un paseo por el bosque plateado del Parque del Agua, que se iniciará en la Noria del Parque del Agua.

El 28 de mayo, la conferencia versará sobre 'Camino, emboscadura y hallazgo', con Miguel Ángel Ortiz Albero; Chus Tudelilla impartirá la charla 'Ser liquen', el 24 de junio; y Ana Pilar Zaldívar ofrecerá la conferencia 'Canta el bosque su canción', el 8 de julio. En los tres casos, las charlas comenzarán a las 19.30 horas.