ASAJA Aragón alerta de que la decisión del MAPA "puede arruinar la cosecha de maíz del Valle del Ebro"

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ZARAGOZA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

ASAJA Aragón ha mostrado su total disconformidad y malestar ante la resolución del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que rechaza la autorización excepcional de las materias activas Abamectina para el control de la araña roja en el cultivo del maíz y ha alertado de que esta decisión puede tener consecuencias muy graves para los agricultores del Valle del Ebro, hasta el punto de "comprometer seriamente la cosecha de maíz de esta campaña".

El excesivo calor registrado durante el inicio del ciclo de cultivo ha favorecido una proliferación extraordinaria de la araña roja, una plaga que, de no controlarse adecuadamente, puede provocar importantes pérdidas de producción y calidad, han avisado.

Desde ASAJA Aragón se ha criticado que las alternativas propuestas por el MAPA son, en muchos casos, "económicamente inviables para las explotaciones agrarias y presentan una eficacia claramente inferior en la erradicación y control de estas plagas". Esta situación obliga a los agricultores a incrementar los tratamientos y los costes de producción en una campaña "especialmente complicada".

La organización agraria ha recordado que el sector atraviesa un momento de enorme incertidumbre debido al incremento de los costes de producción, especialmente los energéticos, agravados por la tensión geopolítica internacional y los elevados precios derivados de la crisis en el estrecho de Ormuz.

En estas circunstancias, los productores de maíz necesitan alcanzar rendimientos de entre 12.000 y 15.000 kilogramos por hectárea simplemente para cubrir gastos, por lo que cualquier merma productiva derivada de la acción de las plagas "puede comprometer" la viabilidad económica de muchas explotaciones.

ASAJA Aragón ha considerado que la negativa del MAPA responde más a "criterios ideológicos" que a criterios estrictamente técnicos y agronómicos. La organización entiende que la excepcionalidad de la situación actual, unida a la ausencia de alternativas realmente eficaces, "justificaría plenamente" la autorización temporal de estas materias activas para proteger los cultivos y garantizar la rentabilidad de las explotaciones.

ADELANTO

"La proliferación de la araña roja se puede adelantar 15 o 20 días y puede ser especialmente intensa esta campaña debido a las altas temperaturas registradas desde el inicio del cultivo. Con la autorización excepcional de la Abamectina podría realizarse un control eficaz de la plaga y evitar daños irreversibles en numerosas parcelas de maíz", han señalado desde la organización.

ASAJA Aragón trasladará formalmente su desacuerdo y malestar tanto al Gobierno de Aragón como a ASAJA Nacional, con el objetivo de impulsar nuevas gestiones ante el Ministerio y reclamar que se reconsidere la decisión adoptada.

Asimismo, insistirá en la necesidad de autorizar excepcionalmente esta materia activa para que los agricultores dispongan de herramientas eficaces con las que hacer frente a una situación fitosanitaria que amenaza gravemente la producción agrícola de esta campaña.