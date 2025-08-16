ASAJA Aragón resalta el compromiso de Lambán con las organizaciones agrarias y la defensa del progreso

Archivo - El presidente de Asaja Aragón, José Manuel Cebollada - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

ASAJA Aragón ha expresado su más sentido pésame por el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de quien han destacado que fue un "hombre comprometido con su tierra y reconoció el trabajo de las organizaciones agrarias".

Asimismo, del que fuera presidente del Gobierno de Aragón durante ocho años, esta organización agraria ha subrayado que "defendió siempre el progreso de Aragón".

Antes de concluir, ASAJA Aragón ha trasladado sus condolencias a la familia, amigos y allegados de Javier Lambán, en estos momentos "tan difíciles".