Asaja estima daños por las heladas del 75% en la provincia de Huesca, del 65 en Zaragoza y del 75 en zonas de Teruel

La organización pide ayudas directas por los daños generados y mejorar el sistema de seguros

ZARAGOZA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La organización agraria Asaja ha estimado que las heladas ocurridas entre los pasados días 2 y 5 de abril han generado daños en el 75 por ciento de la producción de almendra y fruta en la provincia de Huesca, en la misma proporción en algunas zonas de Teruel y del 65 por ciento en la provincia de Zaragoza.

Así lo ha indicado en rueda de prensa, en la capital aragonesa, el presidente de Asaja Nacional, Pedro Barato, que ha comparecido acompañado por el secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper; el presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué; el presidente de Asaja en La Rioja, Eduardo Pérez; y el presidente de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN), Félix Bariáin.

Barato ha detallado que la "peor parte" en las provincias de Huesca y Zaragoza ha sido para el almendro porque la floración estaba muy avanzada. Además, solo unas 4.000 hectáreas de las cerca de 80.000 que se cultivan en Aragón de este fruto seco están aseguradas. En fruta dulce, las hectáreas aseguradas son unas 30.000 en esta comunidad autónoma.

El responsable nacional de Asaja ha precisado que en la provincia oscense toda la superficie de frutales está afectada en mayor o menor proporción, siendo las zonas con más daños las de La Litera, Cinca Medio y Bajo Cinca y los cultivos albaricoque, melocotón, paraguayo y nectarina.

En Zaragoza, las zonas más perjudicadas han sido La Almunia y Calatayud, tanto en fruta de hueso, como de pepita. La superficie total afectada representa el 65 por ciento del total, mientras que en Teruel, si bien inicialmente se estimaron daños del 55 por ciento, esa cifra alcanza el 75 en algunas comarcas.

Barato ha aportado datos de otras comunidades del valle del Ebro, como Cataluña, con la provincia de Lérida como la más perjudicada, con más del 65 por ciento de las parcelas productoras de fruta dulce y almendro dañadas, mientras que en algunas zonas y cultivos esa cifra se eleva al cien por cien.

El presidente de Asaja Lleida, Pere Roqué, ha calculado en 600 millones de euros las pérdidas en Cataluña por las heladas, una cuantía "hacia la que nos vamos" también en Aragón, según el secretario general de Asaja en esta comunidad autónoma, Ángel Samper.

MALA PASADA

Barato ha lamentado que los "vientos y heladas árticas" hayan jugado una "mala pasada" en todo el valle del Ebro, desde La Rioja, pasando por Navarra, Aragón y Cataluña, y también en la Comunidad Valenciana y ha apuntado que, según Agroseguros, los daños se elevan a los 150 millones de euros en todo el país, si bien hay que tener en cuenta también los cultivos no asegurados.

El presidente nacional de Asaja ha reclamado ayudas directas a los agricultores, "las ponga quien las ponga", si bien, a su entender, han de ser tanto los Gobiernos autonómicos, que hasta ahora "se están yendo de rositas", como el Ejecutivo central.

Igualmente, ha estimado que hay que mejorar el sistema de seguros en España, para que sea "más transparente y accesible". Ha criticado que este año la franquicia sea del 30 por ciento, "una aberración", y que se penalicen tanto los siniestros. También ha rechazado que se suban las primas, se modifiquen las tablas de bonificaciones, haya "recargos" y "recorte de coberturas".

Todo esto hace que muchos agricultores dejen de asegurarse, ha advertido, para pedir estudiar la figura del mediador y "reforzar" las competencias de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa), que debe "velar porque estas cosas no se hagan" ya que "no puede ser que Agroseguro esté haciendo los estudios y proponiendo qué modificar", "no podemos poner a la zorra a cuidar las gallinas", ha sintetizado Barato.

Ha añadido que Enesa "debe corregir" cuestiones relativas al aseguramiento de zonas y superficie. Como ejemplo, ha citado el caso de Aragón, donde se ha planteado por escrito a Agroseguro "asegurar más" el cultivo de almendro ante la previsión de una mayor producción, pero éste ha respondido que no.

OBLIGATORIEDAD

Barato ha considerado que este año, dada la situación, la franquicia no debería aplicarse. También ha abogado por hacer obligatorio el seguro, al menos en las producciones acogidas a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) y así "incrementar la caja" y, "a lo mejor, tendríamos algo más para cubrir", pero "no se quiere hacer, no sé por qué".

Por otra parte, ha evidenciado la necesidad de incrementar la aportación pública puesto que si en 2008 la subvención de Enesa fue de 331 millones, en 2021 es de 260, cuando la producción asegurada en ambos casos es prácticamente la misma, unos 40 millones de toneladas y el capital asegurado ha pasado de los 11,7 a los 15,5 millones. "Tanto el ministerio, como las comunidades autónomas deben complementar estas ayudas", ha observado.

GRANDES CATÁSTROFES

Barato ha estimado que ante el cambio climático y otras circunstancias "nos tenemos que adecuar a los tiempos" y habría que contemplar un seguro de grandes catástrofes, como ha considerado que se puede calificar lo ocurrido en el valle del Ebro con las heladas de este mes.

Por su parte, el secretario general de Asaja Aragón, Ángel Samper, ha comentado que desde el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno regional el consejero Joaquín Olona les ha transmitido "que el tiro lo tienen centrado en la ganadería, no en la fruta".

Al respecto, Barato ha aclarado que puesto que el Ministerio de Agricultura ha asumido todas las ayudas a la ganadería, la cantidad que iban a destinar las comunidades autónomas la pueden dirigir a otras cuestiones, como a ayudas por las heladas, además de que el segundo pilar de la PAC --políticas de desarrollo rural-- se puede trasvasar al primero --ayudas directas--, ha aclarado.