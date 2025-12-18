ASAJA Huesca traslada a la Comisión Europea la preocupación del campo aragonés ante la nueva PAC - ASAJA HUESCA

HUESCA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

ASAJA Huesca ha trasladado a la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea la preocupación del campo aragonés ante la nueva PAC --Política Agraria Comunitaria-- y ha defendido el modelo de explotación familiar agraria de la provincia oscense.

La organización agraria ha mantenido una reunión de trabajo en Bruselas este miércoles con el jefe de unidad de la Dirección General de Agricultura (DG AGRI) de la Comisión Europea, Ricard Ramón, técnico con más de veinte años de experiencia en las instituciones comunitarias, para analizar el futuro de la nueva Política Agraria Común (PAC) y su impacto en territorios con limitaciones naturales como la provincia de Huesca.

Durante el encuentro, desde ASAJA Huesca se ha trasladado la incertidumbre existente en el sector agrario ante la próxima reforma de la PAC, así como la necesidad de que el nuevo modelo garantice la viabilidad económica de las explotaciones familiares, que constituyen la base del modelo agrario europeo y que, tal y como reconoció Ricard Ramón, "vertebran el territorio y marcan la diferencia frente a otros modelos del resto del mundo".

Ricard Ramón ha explicado que la PAC no desaparecerá y seguirá siendo una "política común", aunque se encuentra en un contexto complejo marcado por el debate presupuestario, la situación geopolítica internacional y el cambio climático. En este sentido, ha señalado, según ASAJA-Huesca, que se sigue discutiendo la creación de un fondo único, cuya aprobación dependerá de los jefes de Gobierno, pero ha insistido en que la diversidad de territorios europeos deberá tener reflejo en una PAC más flexible.

Precisamente, este jueves, 18 de diciembre, se reúnen en la capital belga los jefes de gobierno de los 27 países que componen la UE.

"LA REALIDAD"

El secretario general de la organización agraria oscense, Ramón Solanilla, ha puesto especial énfasis en la "realidad" de provincias como Huesca, donde las limitaciones geográficas y naturales impiden el desarrollo de grandes explotaciones, y donde el modelo mixto de agricultura y ganadería resulta clave tanto desde el punto de vista económico como territorial y ambiental.

"Necesitamos un mayor apoyo a sectores como el ovino, caprino y vacuno extensivo en zonas de montaña y limitaciones geográficas. La realidad es tozuda, las explotaciones que se cierran en estos territorios difícilmente vuelven a abrirse", ha indicado.

En relación con los pagos directos, Ricard Ramón ha defendido que sigan vinculados a la hectárea, pero con un reparto más justo y eficiente, eliminando los derechos históricos y priorizando criterios sociales y territoriales.

ASAJA Huesca ha coincidido en la necesidad de avanzar hacia un sistema que beneficie al agricultor y ganadero profesional, aunque manifestó que la "degresividad" debería comenzar en importes más elevados, alrededor de los 60.000 euros, para no comprometer la rentabilidad de las explotaciones.

La reunión también ha abordado cuestiones clave como el relevo generacional, subrayando la importancia de reforzar las ayudas a jóvenes agricultores, especialmente en inversiones vinculadas a la agricultura de precisión, formación y modernización, digitalización.

Se ha hecho hincapié en la aplicación de tecnología 4.0 en la agricultura; así como la necesidad de revisar los programas LEADER para que recuperen su enfoque agrario original.

MERCOSUR

Por último, la delegación de ASAJA Huesca ha trasladado su preocupación por la reciprocidad en los acuerdos comerciales como MERCOSUR, el control de fronteras, el uso de fitosanitarios y normativas como la ley de restauración de la naturaleza, que pueden tener consecuencias directas sobre la actividad agraria en el territorio.

Sobre la mesa se han puesto asuntos de relevancia como el rechazo por los aranceles al carbono que esta previsto aplicarla en enero del 26 o el exceso de burocracia; y se ha solicitado la actualización de las cláusulas de salvaguarda al valor actual del sector ya que están sin actualizar desde hace 20 años.

Desde ASAJA Huesca se ha insistido en que el futuro de la PAC debe construirse escuchando al sector, apoyando a las explotaciones viables y garantizando que la agricultura y la ganadería sigan siendo un pilar estratégico para Europa, especialmente en el medio rural.

MOVILIZACIÓN

ASAJA Huesca formará parte este jueves de los más de 12.000 agricultores y ganaderos de toda Europa que se manifestarán en las calles de Bruselas para reclamar una PAC justa, que garantice la soberanía alimentaria europea y defienda el modelo de explotación agrícola y ganadera europeo, basado mayoritariamente en la explotación familiar.

Una movilización que refleja el malestar del sector ante unas políticas que, "en demasiadas ocasiones, se diseñan de espaldas a la realidad del campo y que ponen en riesgo la continuidad de miles de explotaciones, especialmente en territorios con limitaciones naturales como Aragón", han criticado.

En la reunión con Ricard Ramón han participado José Maria Castilla, responsable de la oficia de ASAJA en Bruselas, Ramón Solanilla, secretario general de ASAJA Huesca y los miembros de la junta directiva y socios Fernando Garcés, Anabel Cases, Julia Trillo, José Barbanoj, Pablo Orna y Sergio Azanuy.