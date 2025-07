ASAJA Valle del Ebro alerta de la pérdida de relevo generacional y de la soberanía alimentaria

ZARAGOZA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

ASAJA Valle del Ebro ha mostrado su preocupación por la situación que atraviesa el sector en La Rioja, Cataluña, Navarra y Aragón y ha alertado de la pérdida de relevo generacional, la desaparición del modelo de explotación familiar agraria predominante en estos territorios y la perdida de la "tan reclamada por los ciudadanos", soberanía alimentaria.

Desde 2020 se ha perdido un 47 por ciento de presupuesto por parte de las administraciones en el sector primario y han avisado de que si no se revierte esta política, "en breve los europeos dependerán de países terceros para su alimentación.

Dentro de las reuniones periódicas que los responsables de ASAJA en las comunidades del Valle de Ebro, este martes, en Zaragoza, se ha dejado constancia de la gran preocupación que desde la organización agraria se tiene por el futuro de la agricultura y ganadería en estas tierras. Han participado en el encuentro la secretaria general de ASAJA Zaragoza, Emilia Guillen; el secretario general de ARAG-ASAJA, Igor Fonseca; el presidente de ASAJA Lleida, Pere Roque; y el secretario general de ASAJA Aragón y ASAJA Huesca, Ramón Solanilla.

Desde ARAG-ASAJA La Rioja, Igor Fonseca, ha planteado la gran preocupación en su comunidad ante la enfermedad del fuego bacteriano. "La enfermedad avanza rápido por todo el Valle del Ebro. Pedimos al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que coordine la lucha contra este problema que está destruyendo las explotaciones agrícolas", ha afirmado.

Los representantes de la cuenca del Valle del Ebro, afectados también por esta enfermedad en explotaciones frutícolas exigen un plan nacional para luchar contra el fuego bacteriano. "Pedimos al MAPA una línea de ayudas para el arranque y la reestructuración de este importante sector agrícola" ha reiterado el secretario general de ARAG-ASAJA.

SEGUROS AGRARIOS

Otro de los importantes asuntos tratados ha sido el de los seguros agrarios recordando las ultimas adversidades climatológicas como granizo o lluvias torrenciales que han afectado a todo el Valle del Ebro.

Desde todas las comunidades se insiste en que el seguro es "imprescindible para el funcionamiento de las explotaciones". Se necesita cambiar el modelo y adaptarlo a la situación meteorología actual por lo que exigen la recuperación del 10 por ciento adicional que ha reducido este año para los seguros que supone alrededor de 100 millones de euros.

Los seguros son fundamentales para el buen funcionamiento de las explotaciones, ha abundado la secretaria general de ASAJA Zaragoza, Emilia Guillen.

JORNADA LABORAL

Un asunto que puede generar consecuencias graves en el campo es el de la reducción de la jornada laboral. Desde ASAJA Lleida su presidente, Pere Roque, ha dicho estar "totalmente en contra" de la reducción de la jornada laboral, porque "no se adecua a las necesidades del sector".

Ha comentado que las tareas en el campo no pueden regirse por una normativa que no tiene en cuenta el ciclo de las cosechas o de los animales, "no es compatible con la vida de una explotación agrícola o ganadera", ha zanjado.

Los representantes de ASAJA en el Valle del Ebro han recordado que el incremento de costes "repercutirá" en la cesta de la compra y sin la seguridad de que el agricultor pueda repercutirla en el precio de venta por lo que su viabilidad económica "entrara en crisis", ha avisado.

Estos problemas que las "exigentes normas" generan a los agricultores y ganaderos españoles contrastan con los tratados que la Unión Europea está negociando con Mercosur, con países cuyas condiciones laborales y medioambientales y sanitarias son "muy laxas con la normativa", han recriminado.

Desde ASAJA Aragón se ha puesto sobre la mesa el bajo precio del cereal que ha llevado a la organización agraria a concentraciones y manifestaciones en las últimas semanas frente a la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

LA REFORMA DE LA PAC

El secretario general de ASAJA Aragón, Ramón Solanilla, ha manifestado que España es el "principal comprador" del cereal de Ucrania. "Al ministro Planas ya se le pidió por escrito una revisión del acuerdo con Ucrania. En 2022 se importaron 3 millones de toneladas y en el 2024 fueron 10 millones de toneladas de cereal ucraniano. El sector primario no tiene que ser el pagano de los problemas geopolíticos de la Unión Europea", ha enfatizado.

Desde la organización agraria en el Valle del Ebro se han mostrado preocupados por la PAC 2027 al argumentar que la posible futura reforma "no se asienta" en los pilares de lo que ha sido el origen de la Política Agraria Común por lo que están "totalmente en contra de esta reforma", han incidido.

"Queremos --han esgrimido-- que siga siendo una política agraria y común. Un fondo único sería alarmante, un despropósito y el desmantelamiento de las ayudas directas de desarrollo rural para nuestros agricultores. Es imprescindible un aumento de la ficha financiera, ya que en los últimos 25 años ha habido una pérdida de poder adquisitivo en el sector de un 78 por ciento. Si a eso se suma el no aumento de venta de nuestros productos, del IPC, más el incremento de gastos el balance es a pérdidas".