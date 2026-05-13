La Asociación Vecinal 'Amigos de la carrasca de Lecina' propone al Gobierno de Aragón acciones de naturaleza y cultura

Firma entre el anterior consejero de Medioambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, Manuel Blasco, y la Asociación 'Amigos de la carrasca de Lecina y del Municipio' para hacer el centro de visitantes - ASOCIACIÓN 'AMIGOS DE LA CARRASCA DE LECINA

ZARAGOZA 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Vecinal "Amigos de la carrasca de Lecina y del municipio" de esta localidad oscense ha renovado su junta directiva y ha presentado una propuesta con 13 vías de actuación, que aúnan naturaleza y cultura, en la Comarca del Sobrarbe.

La finalidad es comenzar a atender los "detalles menores" del municipio pirenaico, mientras este colectivo vecinal espera que los "retrasos presupuestarios del Gobierno de Aragón y los cambios" en la Consejería de Medio Ambiente y Turismo, que dirige Luis Biendicho, "no cuestionen lo firmado por su predecesor, Manuel Blasco.

"El valor estratégico de la intervención en este municipio lo justifican holgadamente", han subrayado desde este colectivo vecinal de Lecina.

Así, mientras se resuelven los compromisos de la administración, las propuesta de trabajo de 'Amigos de la carrasca de Lecina' busca que en coordinación con el ayuntamiento de la localidad se acometa la mejora de todas las zonas del territorio que puedan requerir cierta atención y que comprenden desde la construcción en piedra seca, restos de oficios tradicionales, creencias --asóleos, esconjuraderos o dólmenes--, pinturas prehistóricas, senderismo, rutas botánicas y arquitectura popular, entre otras.

Esta propuesta está en línea con la sensibilidad del vecindario que ha participado en su elaboración y con la línea por la que se apuesta en la Comarca de Sobrarbe de un "turismo sostenible muy centrado en naturaleza y cultura".

"La naturaleza y generaciones anteriores nos han dejado un patrimonio excepcional y a esta generación política y social nos corresponde con urgencia gritar en silencio 'manos a la obra Lecina' porque, probablemente, no haya más oportunidades para recuperar vida y servicios", han argumentado.

UN ESPACIO DE OPORTUNIDADES DESATENDIDO

Con 500.000 visitantes al año en Aínsa y más de 200.000 en Alquezar, "debería hacer pensar que se ha hecho mal en el pasado para que este flujo de visitas y energía, este separado por un espacio de gran interés paisajístico y cultural como es Sobrarbe Sur, con Lecina-Bárcabo a la cabeza, abocado a la muerte demográfico si no se interviene".

En este entorno confluye el Parque Natural de la Sierra de Guara, el Parque cultural del río Vero y el Geoparque de Sobrarbe, pero las comunicaciones, el "abandono" institucional y, sobre todo, el "silencio demográfico han llevado a que lo que debería ser un corredor de oportunidades y de vida, hoy languidezca con pérdida de servicios y de población", han lamentado.

No obstante y de forma metafórica han asegurado que "todavía hay brasas y con un poco de viento favorable todo puede comenzar a revertir". Este viento, han indicado, son los pequeños pero "importantísimos" compromisos del Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca, que "no pueden sufrir demora porque las brasas tienen vida limitada", han alertado.

La Asociación vecinal así lo entiende y lleva cuatro años exponiendo argumentos y posibilidades a la administración para conseguir, junto al ayuntamiento, los compromisos para la construcción de un centro social, ya iniciado, y un centro de visitantes --firmado y en proyecto-- que son las piezas "clave" para revertir la tendencia actual, han concluido.

LA FIESTA DEL JURAMENTO DE LOS FUEROS DE SOBRARBE

Una de las propuestas es aprovechar la existencia de la singular carrasca de Sobrarbe en el escudo de Aragón, y de la singularidad e importancia de los Fueros de Sobrarbe, como punto de atracción turística y cultural.

El objetivo sería que esta fiesta pudiera llegar a considerarse como de interés para Sobrarbe y que fuera la propia comarca quien en parte asumiera la propuesta.

Sería una forma de dotar a la carrasca de "mayor protagonismo, además de difundir sus características y su historia", ya que fue en este emplazamiento donde periódicamente se juran los fueros, el anterior consejero de Turismo firmo la construcción del Centro de Visitantes y se podría añadir nuevos reclamos.

De forma complementaria seria interesante para reforzar este objetivo, que el pueblo de Lecina solicitara al Ayuntamiento cambiar el nombre de plaza Mayor por plaza de los Fueros de Sobrarbe, como forma de potenciar este hecho histórico.