Atención Temprana en Aragón: El PSOE exige solución a la privatización y tiempos de espera

ZARAGOZA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en la Comisión de Bienestar Social de las Cortes de Aragón, Pilimar Zamora, ha criticado al Gobierno autonómico por la privatización encubierta del servicio de atención temprana a menores y ha solicitado la puesta en marcha en seis meses de una estrategia global de atención temprana que incluya la reducción de los tiempos de espera, refuerce la colaboración entre departamentos, mejore la calidad de la atención, actualice el marco normativo y destine los recursos necesarios.

La diputada del PSOE ha recordado que cientos de niños aragoneses esperan bien a ser valorados o bien recibir tratamiento de Atención Temprana, ya que los tiempos de espera a finales de año estaban en torno a los tres meses desde la solicitud, y el plazo medio para el comienzo del programa tras la valoración es de unos seis meses.

Además, ha asegurado que publicación de una orden de ayudas para Atención Temprana esconden un sistema privatizador, "evitando que se refuerce los equipos de valoración y tratamiento del IASS o incrementar los equipos itinerantes, que sí han demostrado su efectividad".

Zamora ha señalado que "hace un tiempo conocíamos el informe anual que sobre infancia realiza la institución del Justicia y se hace eco de las quejas de las familias en relación con el programa de atención temprana por las largas demoras para obtener una valoración y, posteriormente, el tratamiento adecuado" y que "incluso anuncia para 2025 ampliar el estudio de este tema que sin duda debe ser prioritario para todos los gobiernos".

Asimismo, ha indicado que el informe pone de manifiesto la necesidad de revisar la forma de prestación del servicio, a la mayor brevedad, para adecuarla a la creciente demanda y evitar los tiempos excesivos para la valoración, y prestar la atención directa y continua a los niños y niñas que requieren intervención.

"No basta con reforzar la valoración ya que, aunque a los niños se les ha reconocido el derecho a acceder a la prestación del Programa de Atención Temprana, no están siendo atendidos en la red pública", ha remarcado.

UN SISTEMA PRIVATIZADOR

La portavoz de Bienestar Social y Familia ha afirmado que la publicación de una orden de ayudas para Atención Temprana esconde un sistema privatizador, "evitando reforzar el sistema público, reforzar los equipos de valoración y tratamiento del IASS o incrementar los equipos itinerantes, que han demostrado su efectividad".

Del mismo modo, ha solicitado al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que cumpla su compromiso, ya que en septiembre de 2024 anunció la creación de dos nuevos equipos itinerantes, dando continuidad a una medida del anterior ejecutivo exitosa porque permitió además de reducir la lista de espera dar una atención de proximidad acercando el servicio a medio rural y evitando el desplazamiento de las familias a las cabeceras de comarcas o a la ciudad de Zaragoza para que los menores reciban tratamiento.

Zamora ha rechazado que se privatice un servicio esencial que durante años ha sido público porque genera "una grave desigualdad", excluyendo de estas ayudas a los niños y niñas cuyas familias no puedan adelantar el coste de estos tratamientos y por tanto no recibirán la subvención y continuaran en la lista de espera.

La parlamentaria ha indicado que "este es el modelo del presidente Azcón para la sanidad y la educación que ahora extiende a los servicios sociales" y que "resulta muy lamentable que esta medida deja fuera a las familias que no pueden permitirse cubrir estos gastos de antemano, generando desigualdad y vulnerando el derecho a la atención de los menores que más lo necesitan".

INEJECUCIÓN

Ha criticado que "de los 200.000 euros de las ayudas en 2024 solo se gestionaron 50.000 euros, por tanto las ayudas que se han demostrado ineficaces, que han dejado una inejecución de 150.000 euros que podían haber ido destinado a reforzar la atención pública.

"Ahora han incrementado la partida a 500.000 euros con un presupuesto prorrogado, es decir detrayendo de otras medidas para una nueva línea que solo persigue privatizar un servicio público y que relega a la cola a las familias con menos recursos", ha añadido.

En opinión de Pilimar Zamora, "esos 500.000 euros que podrían destinarse a aumentar el personal en los centros del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) o a reforzar los equipos itinerantes, sin embargo, acaban en una línea de ayudas que solo cubre 11 meses que muchas familias no podrán acceder y que incluso muchas familias que pudieran adelantar el coste pueden tener dificultades para encontrar centros de tratamiento cercanos en el caso, por ejemplo, del medio rural".

De igual forma, se ha preguntado: "¿Para que les sirven estas ayudas a los menores en lista de espera con domicilio en Escatrón, Boltaña o Mirambel? ¿A que centros privados piensa el señor Azcon que pueden acudir estos menores?".

Por último, ha solicitado que se refuercen las unidades de Atención Temprana del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) y los equipos itinerantes que atienden al medio rural, dando continuidad a este servicio itinerante que se implantó en 2023 para reducir la listas espera y sobre todo para garantizar la atención de proximidad en el medio rural y que ahora hace peligrar estas ayudas que rompe con el modelo de atención pública y concertada que ha sido referente en otras CCAA durante más de dos décadas.