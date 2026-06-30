El autoconsumo colectivo aumenta en Aragón y supera los 8.000 suministros conectados a la red de Endesa

ZARAGOZA 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los suministros de autoconsumo colectivo conectados a la red de distribución de Endesa pisan el acelerador en Aragón. Han rebasado los 8.000 tras registrar un crecimiento de más del 400% en el último año, alcanzando un nuevo récord que evidencia el avance de la transición energética.

La filial de redes de Endesa, e-distribución, ha experimentado un crecimiento exponencial de las conexiones de autoconsumo colectivo conectadas a su red en los últimos años. Se ha pasado de la cifra testimonial de 6 suministros conectados a cierre de 2021 a más de 8.000 en la actualidad. Respecto a los 12 meses anteriores, Huesca ha crecido un 229%, superando los 1.300 suministros, Zaragoza crece un 139%, hasta más de 2.300 y Teruel aumenta en un 2.308%, hasta casi los 4.500.

Este crecimiento del autoconsumo colectivo, ha venido impulsado por las inversiones realizadas por Endesa, de más de 5,5 millones de euros, en cumplimiento de los compromisos adquiridos para el desarrollo del Nudo de Transición Justa en Teruel. Con esta actuación, Endesa ha puesto en marcha 65 instalaciones, 60 de las cuales han sido cedidas a los Ayuntamientos, que están actualmente beneficiando a 4.284 vecinos de los municipios del entorno de Andorra.

Con este crecimiento, Teruel se convierte, tras Barcelona, en la segunda provincia con mayor número de autoconsumos colectivos conectados a la red de Endesa, superando incluso a Sevilla y duplicando a Zaragoza. Con el avance registrado en el último ejercicio, el autoconsumo colectivo ya representa más de la tercera parte de todos los suministros de autoconsumo conectados a la red de Endesa, frente al 11% de hace un año.

CRECIMIENTO NACIONAL

El hito de los autoconsumos colectivos se enmarca en el crecimiento sostenido del autoconsumo total conectado a la red de distribución de Endesa en el territorio nacional, con un avance del 21% en el último año.

E-distribución ya ha activado más de 438.500 suministros de autoconsumo, de los que cerca de 393.500 son individuales y los 45.000 restantes colectivos, con una potencia total de 4,74GW. De los más 77.000 nuevos autoconsumos contabilizados en los últimos doce meses, el 30% son colectivos.

Las mejoras introducidas por e-distribución en la tramitación del autoconsumo --tanto en los procesos de validación de la información a aportar por los clientes, como en la información del estado del proceso de tramitación facilitada a los clientes-- han contribuido, en estos últimos años, a agilizar la activación de estos suministros a la red.

La web de edistribución, a través de un proceso de mejora continua, se viene reforzando con nuevas funcionalidades que facilitan y hacen más ágil la gestión de las solicitudes. La plataforma ofrece información completa y actualizada sobre las distintas modalidades de autoconsumo, los trámites necesarios y un apartado de preguntas frecuentes que ayuda a resolver dudas desde el primer momento.

Además, a través del área privada, los clientes pueden realizar un seguimiento en tiempo real del estado de su solicitud de autoconsumo y conocer en todo momento en qué fase del proceso se encuentra. Los formularios web tienen un formato simplificado para identificar con mayor facilidad la documentación requerida a los clientes, incorporándose notificaciones automáticas que informan de los siguientes pasos a seguir hasta la activación del suministro.

Como medidas adicionales, la web de edistribución cuenta con una herramienta de validación de ficheros (validador de ficheros TXT) que detecta errores de formato en la documentación que el cliente debe aportar en el proceso de alta del autoconsumo, --exigida por la normativa aplicable a los autoconsumos colectivos--. Esto permite a los clientes detectar en el momento inicial de la tramitación del proceso los posibles errores de la documentación, evitando retrasos y reinicios del proceso y garantizando una tramitación más rápida y eficiente.

También se dispone de un simulador que permite comprobar si se cumplen las distancias establecidas en la regulación para la conexión de instalaciones de autoconsumo a través de la red. En caso de duda, existe un número de teléfono (900 920 974) para atender las consultas sobre autoconsumo.