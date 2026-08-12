Autores, editores, libreros y lectores se dan cita este sábado en la XI Feria del Libro y del Cómic de Villanúa (Huesca)

Feria del Libro y del Cómic de Villanúa (Huesca). - AYUNTAMIENTO DE VILLANÚA

VILLANÚA (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

Villanúa celebra este sábado, 15 de agosto, la XI Feria del Libro y del Cómic, una de las citas culturales más esperadas del verano en la localidad jacetana, que volverá a convertir los libros, la ilustración y la narración oral en protagonistas de una intensa jornada dirigida especialmente al público infantil y familiar, en la que reunirá a autores, editores, libreros y lectores.

El formato combina la presencia del libro y el cómic con actividades que buscan una relación directa y participativa con los lectores, ha informado el Ayuntamiento de Villanúa.

La jornada se integra además en el trabajo desarrollado durante todo el año por la Biblioteca de Villanúa, que ha convertido la promoción de la lectura, la narración oral y la literatura infantil en uno de los ejes de la actividad cultural de la localidad.

La feria abrirá sus puertas en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas, acompañada de una programación paralela que tendrá como principal escenario la Plaza de los Cuentos, espacio estrechamente vinculado a la actividad de la Biblioteca de Villanúa y que durante la jornada acogerá talleres, cuentos y propuestas participativas.

PROGRAMACIÓN

La programación comenzará a las 11.30 horas con un taller infantil de dibujo inspirado en 'Los músicos de Bremen', uno de los grandes clásicos de la literatura infantil, que estará dirigido por Pintacoda. En esta propuesta, dibujo y literatura se combinarán para acercar la historia a los más pequeños desde la creatividad.

A las 12.30 horas, la plaza de los Cuentos recibirá a los escritores y narradores Roberto Malo y Daniel Tejero con 'El último abordaje de Morgan El Invencible', un espectáculo participativo de teatro y títeres para todos los públicos. La propuesta está basada en el libro homónimo escrito por ambos autores e ilustrado por Ignacio Ochoa.

A través de las aventuras de Catalina y su enfrentamiento con el temido pirata Morgan, Malo y Tejero construirán una historia de barcos, tesoros, islas y piratas en la que el humor y la participación del público sirven también para abordar valores como el respeto, la colaboración, la igualdad y la valentía.

Tras el descanso del mediodía, la actividad se retomará a las 18.00 horas con un taller familiar de 'scrapbooking', impartido por Zsa Zsu. Esta técnica creativa permitirá a los participantes trabajar con papel, imágenes y diferentes materiales para crear sus propias composiciones y acercarse al universo del libro desde una perspectiva artesanal.

La narración oral regresará a las 19.00 horas de la mano de Ana Titiricuento y 'Volando cuento'. Esta actividad se integra también dentro de Flip Flap, el exitoso Festival Literario, Onomatopéyico y Curioso que está celebrando su tercera edición en Villanúa a lo largo de este año.

'Volando cuento' parte de una idea muy visual: mirar las nubes y descubrir en ellas personajes, animales y objetos. A partir de ahí, Ana Titiricuento juega con la transformación de los libros: un libro puede convertirse en un pájaro, una montaña o un sombrero.

Los niños participan cantando, imaginando y acompañando a la narradora en historias en las que incluso una bañera puede transformarse en un océano.

LITERATURA Y MÚSICA PARA CERRAR LA JORNADA

La XI Feria del Libro y del Cómic ampliará además su programación más allá del ámbito estrictamente literario.

De este modo, a las 20.00 horas, la actividad se trasladará a la Plaza de la Fuente, donde tendrá lugar el concierto de Jazz Hunters, que forma parte de la programación del ciclo JazzVerano.

La actuación servirá para poner el cierre musical a una jornada en la que diferentes disciplinas artísticas convivirán en las calles de Villanúa.