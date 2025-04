Fernández: "Reclamamos no ser tratados con inferioridad o con peores servicios respecto a las demás regiones"

La presidenta de las Cortes dice que "Aragón no puede resignarse a ser un territorio periférico ni olvidado"

ZARAGOZA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, ha manifestado, aludiendo al artículo 14 de la Constitución, que "los aragoneses siempre hemos cumplido y aportado lo mejor de nosotros para mantener este principio de igualdad; por lo que al mismo tiempo reclamamos no ser tratados con inferioridad o con peores servicios respecto a las demás regiones".

Fernández, en su discurso en el acto institucional del Día de Aragón, festividad de San Jorge, ha añadido que "nuestra naturaleza como aragoneses (como turolenses, oscenses o zaragozanos), nos hace enriquecer a España".

Las Cortes de Aragón "son lugar de encuentro y expresión de la voluntad de la sociedad aragonesa; Cortes que ejercen sus funciones plenamente integradas en el marco constitucional, con respeto a la legalidad y al orden institucional de España", ha expuesto la presidenta.

"Aragón es parte esencial de una historia común. Su identidad no se ha forjado en el aislamiento ni en la confrontación, sino en el compromiso leal con el conjunto del país. Somos una tierra con personalidad propia, en pie de igualdad con el resto de los españoles, sin privilegios ni excepciones".

Fernández ha subrayado que "vivimos tiempos complejos. La desafección institucional, el desapego por la política y la desconfianza hacia lo público, no son síntomas aislados. Son el reflejo de una ciudadanía que no se siente escuchada. Que percibe que se legisla desde lejos, sin tener en cuenta sus verdaderas necesidades".

"Y nuestra obligación es actuar. Aragón no puede resignarse a ser un territorio periférico ni un lugar olvidado en las decisiones del Estado central. Aragón debe ser escuchado, y para eso hace falta una voz firme, sin titubeos ni sometimientos ideológicos. Esa es la única vía para fortalecer el proyecto común que nos abarca a todos: El proyecto de España y, Aragón en ella", ha argumentado.

SECTOR PRIMARIO Y DESPOBLACIÓN

También se ha referido Marta Fernández durante su intervención al sector primario y al problema de la despoblación. "Aragón ha experimentado durante los últimos años cambios notables a consecuencia de la posición de España en Europa: Nuestros agricultores, ganaderos y familias rurales no piden favores. Piden que se les deje trabajar; que se les proteja de políticas ajenas a su realidad; que se reconozca su papel como garantes de la soberanía alimentaria, como custodios del paisaje, de las tradiciones y de una forma de vida que merece ser preservada".

La presidenta ha aseverado que "en este Parlamento tenemos la competencia y el deber de defender el desarrollo rural, de luchar contra el abandono de los pueblos, y de promover una ordenación del territorio que no margine a quienes han decidido vivir donde nacieron, o volver donde sienten más fuertes sus raíces. Debemos apostar por un modelo equilibrado, donde la solidaridad y la cooperación entre provincias sea real, no retórica".

Ha mencionado que "Aragón padece una situación crítica con la despoblación; es nuestro gran y eterno problema, al que tenemos que hacer frente con planes de choque que favorezcan oportunidades de vida. Oportunidades que no deben verse mermadas por la falta de sensibilidad, incluso de conocimiento; oportunidades que supongan la necesaria ayuda a los problemas de subsistencia que padece el campo aragonés, a menudo lastrado por la competencia desleal por parte de terceros países".

"Una competencia deshonesta que, por increíble que parezca, a veces ha sido promovida o cuando menos consentida por unas autoridades que deberían ser quienes nos protejan".

El problema de la despoblación "es particularmente crítico en Aragón: 705 de nuestros municipios tienen menos de 3.000 habitantes; y de ellos, 626 tienen menos de 1.00: son españoles de pleno derecho que deben preocuparnos a las autoridades por lo mucho que aportan: por velar por nuestra tierra, por darnos de comer, por recordarnos el valor de lo auténtico y la libertad de vivir sin artificios".

Fernández ha apuntado: "Los aragoneses no podemos aceptar que la presión independentista de regiones vecinas menoscabe nuestros derechos cuyos servicios también deben ser garantizados por el Estado". Por ello, esta Cámara "buscó el amparo del Tribunal Constitucional frente a las leyes que buscan la impunidad de quienes atentaron contra el Estado de Derecho".

Una vez más, "debemos insistir en que los poderes públicos garanticen la igualdad real entre los españoles".

INMIGRACIÓN ILEGAL Y SEGURIDAD

Asimismo, Fernández ha indicado que "no hay libertad real si un joven no puede independizarse, si una familia no puede pagar un alquiler o si un pequeño comercio cierra porque la burocracia lo ahoga", pero "tampoco hay libertad sin seguridad".

Ha aportado el dato de que Aragón ha encabezado, según el último balance del Ministerio del Interior, el incremento de la criminalidad, que el año pasado ascendió en un 5,4%. La presidenta de las Cortes ha considerado que no es un problema aislado de esta región, pero "no por ello nos exime de la responsabilidad de afrontarlo con valentía y determinación; urge proteger a nuestros ciudadanos y sus familias, y urge proteger nuestras fronteras, las puertas de nuestras casas".

"No es un tema menor. La inmigración ilegal genera desigualdad, incertidumbre y ataques continuados y crecientes a la identidad y la seguridad de los españoles. Sobre todo, de los más vulnerables, cuyos barrios se convierten en guetos. Es un problema que está en la calle, y no podemos mirar hacia otro lado". Y un problema que "también genera sufrimiento a las personas inmigrantes que se ven engañadas por esas mafias de traficantes, que 'les prometen el Dorado' para después abandonarlos a su suerte".

Fernández ha apostillado que "Aragón debe ser tierra segura. La seguridad no es un privilegio; es un derecho. Debemos apoyar a quienes garantizan el orden público, reforzando su presencia en todo el territorio y devolverles el respeto que merecen. Por fortuna, contamos con el servicio y la enorme labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

BLANQUEAR A ETA

La presidenta de la Cámara ha querido recordar "a todos aquellos que luchaban por la seguridad y la libertad y cuyas vidas les fueron vilmente arrebatadas". En esta comunidad autónoma, ETA se cobró la vida de 16 personas y causó más de 100 heridos. "Todavía, más de 300 atentados de esta banda terrorista siguen sin esclarecerse; sus autores materiales e intelectuales continúan sin haber respondido por sus actos frente a un tribunal de Justicia".

Por ello, "hoy en día ningún demócrata entiende que se legitime y se alcancen pactos con quienes siguen justificando y blanqueando la acción de la banda terrorista ETA".

OPORTUNIDADES PARA LOS JÓVENES

Marta Fernández ha dedicado una parte de su discurso a los jóvenes porque "Aragón no tendrá futuro si ellos no tienen presente" y "no se puede construir una vida cuando todo son obstáculos: trabajos precarios, precios inasumibles, imposibilidad de formar una familia".

Así, ha asegurado que "este Parlamento tiene capacidad para promover políticas que fomenten la natalidad, protejan la maternidad, y que ofrezcan a las familias herramientas y no cargas. Defender la familia es una obligación moral y política, ya que es el primer espacio de libertad, de protección y de transmisión de valores".

Hay que ofrecer "oportunidades a nuestros jóvenes con políticas de compra o alquiler de vivienda adecuadas; con empleos que impidan la fuga del talento y generen medios de vida dignos en cualquier lugar de Aragón".

Además, "debemos recuperar el respeto por la autoridad del maestro, por la función educativa basada en el conocimiento y el mérito, no en el adoctrinamiento. Que los padres tengan la libertad de elegir la educación para sus hijos".