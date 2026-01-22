El Partido Popular puede ganar las elecciones en Aragón, aunque necesitaría a VOX para gobernar, según el CIS

ZARAGOZA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La encuesta preelectoral del CIS sobre las elecciones autonómicas de Aragón señala que el PP es el partido con mayor probabilidad de voto, con un 35,3%, aunque necesitaría a Vox para gobernar. El PSOE obtendría un 26,7%; Vox alcanzaría un 15,1%; CHA un 6,9%; IU-Movimiento SUMAR sacaría un 5%, Podemos-AV, un 2,5% y Teruel Existe un 2,2%.

En cuanto al reparto de escaños, el PP se movería en una horquilla entre 25 y 29 escaños y el PSOE entre 17 y 23, Vox estaría entre los 10 y los 13 escaños, CHA podría lograr entre 3 y 5 escaños, IU-Movimiento Sumar de 1 a 3, Podemos-AV sacaría uno o ninguno y Teruel Existe de 1 a 2 escaños. Por su parte, el PAR, con el 1,5% de los votos, no alcanzaría escaño.

En las últimas elecciones autonómicas, el PP ha tenido 28 escaños; el PSOE, 23 diputados; Vox, 7; Teruel Existe, 2; Chunta Aragonesista, 3, e IU, Podemos y PAR un diputado cada uno.

El CIS ha realizado la encuesta preelectoral de Aragón del 12 al 15 de enero con una muestra total de 3.313 entrevistas.

Un 48,2% de los encuestados asegura que está siguiendo las noticias y temas relacionados con las elecciones aragonesas con "mucho o bastante interés", en tanto que un 49,8% afirma que con "poco o ningún interés".

El 63,6% afirma que a la hora de votar en las próximas elecciones autonómicas lo más importante serán los temas propios de Aragón, mientras que el 26,5% asegura que lo que más le importa son los temas generales de España. Un 8,5% dice que le preocupan ambos por igual.

Sobre la principal razón o motivo que anima o influye a la hora de votar en estas elecciones, el 45,3% de los aragoneses indica que "las ideas y propuestas del partido", un 28,7% que "ha realizado una buena gestión en el pasado", y un 23,3% votará para "intentar evitar que puedan ganar partidos o candidatos/as de derechas".

El 25,2% de los encuestados que dan su opinión señalan que el partido político por el que sienten más simpatía es el PSOE, seguido del PP con el 25%, el CHA con el 9,2% y VOX en cuarta posición con el 9%.

Un 74,9% de los encuestados cree que el PP ganará estas elecciones. En cuanto a quien le gustaría que ganara, un 32,2% dice que el PP, un 25,4% que el PSOE, un 12,2% Vox y un 5,9% el CHA.

ESCASA FIDELIDAD ELECTORAL

Un 54,1% de los aragoneses afirma que votan por un partido u otro, o no votan según lo que más les convenza en ese momento. Un 22,1% votan siempre por el mismo partido, y un 19,8%, por lo general suelen votar por el mismo partido.

El 53,3% de los encuestados decide el partido o coalición por la que va a votar mucho antes del inicio de la campaña electoral. Un 18,3% lo decide durante la última semana de la campaña. Un 13,5% al comienzo de la campaña electoral. Un 6,5% el mismo día de las elecciones. Y un 6% durante la jornada de reflexión, la víspera de las elecciones.

GESTIÓN DEL GOBIERNO ARAGONÉS

Un 39,5% califica la gestión del gobierno de Aragón como "muy buena o buena", un 36,7% de "regular", y un 22,5% de "mala o muy mala".

El 62,9% de los aragoneses señala que la situación actual en Aragón es "muy buena o buena", un 26,7% asegura que es "mala o muy mala" y un 9,5% piensa que es "regular".

Respecto a hace dos años y medio, un 36,9% piensa que la situación general de Aragón es igual, un 31,1% asegura que es "peor o mucho peor" y un 30,3% dice que es "mejor o mucho mejor".

PRINCIPALES PROBLEMAS

El 22,1% considera que la vivienda es el principal problema de los aragoneses --muy por delante de la sanidad-- que la mencionan como segundo problema (13,8%), y la España vaciada o la despoblación que se encuentra en tercera posición con un 9,1%.