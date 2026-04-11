El avance de la reforma de la avenida de Valencia obligará al desvío de dos líneas de autobús durante 2 meses

Cómo queda la movilidad en la zona a partir del próximo miércoles 15 de abril. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza avanza según los cronogramas planteados en origen en la reforma integral de la avenida de Valencia y, a partir de las 9.30 horas del próximo miércoles, 15 de abril, se activará la Fase 1B de las obras, lo que cambiará la movilidad del tramo comprendido entre Tomás Bretón y San Juan Bosco durante dos meses.

En concreto, los operarios entrarán a actuar en la conexión de Tomás Bretón con García Sánchez. Por eso, el tráfico que continuaba recto, deberá ahora subir en dirección hacia el Hospital Clínico, es decir, los vehículos que iban por Tomás Bretón y seguían por García Sánchez, como no podrán continuar, tendrán que girar hacia la izquierda y utilizarán un tramo de la avenida de Valencia.

Esta alteración, que durará cerca de dos meses, implica que los autobuses urbanos Ci3 y 22 deberán desviarse parcialmente de su recorrido por Duquesa Villahermosa para retomarlo después.

Todo esto no afecta al tramo de la Fase 1A, el situado en la otra punta de la avenida, entre la calle Lérida y la avenida Goya. Allí continúan las labores como hasta ahora.

Tras superar la parte más compleja del nudo subterráneo de telecomunicaciones y de tuberías de agua potable y saneamiento, los operarios progresan hacia el centro de la avenida Valencia.

Ese punto de la avenida, entre la Fase 1A y la Fase 1B, es decir, entre las calles Lérida y Bretón, sigue abierto internamente para facilitar la movilidad a vecinos y comercios del área.

UNA NUEVA AVENIDA MÁS AMABLE Y ACCESIBLE

Las obras de la reforma integral de la avenida Valencia, gracias a una inversión de 6.648.365,01 euros (IVA incluido), conseguirá una transformación radical del espacio convirtiéndolo haciéndolo mucho más amable, accesible y seguro, ganando espacio para los vecinos, y al mismo tiempo preservando la movilidad porque es un eje vital para la circulación de la ciudad.

La remodelación abarca toda la avenida, desde el cruce con Goya hasta la calle Corona de Aragón. En total, cerca de 14.000 metros cuadrados que se van a reformar integralmente y donde se va a crear una nueva plaza arbolada con juegos infantiles y bancos.

Este nuevo espacio estará ubicado en la confluencia de las calles Juan José Lorente y Fueros de Aragón, una zona que ahora está ocupada por coches, motos y autobuses.

Además se reformará la intersección con la calle Tomás Bretón para ampliar también ese espacio y renovar totalmente el parque de juegos que ya existe. La nueva configuración de la avenida conservará los tres carriles de circulación actuales: dos en sentido subida y uno de bajada de uso exclusivo para el bus urbano, como hasta ahora.

La novedad es que ese carril bus se prolongará hasta la avenida de Goya, en lugar de desviarse por Fueros de Aragón, liberando ese espacio para crear la nueva plaza.

Actualmente algunos tramos de acera son estrechos y otros están ocupados por marquesinas, postes o por el vallado que protege a los peatones del paso de autobuses y taxis.

En su lugar, las nuevas aceras serán más accesibles y las zonas peatonales estarán separadas de los carriles de tráfico por una banda vegetal que recorrerá toda la avenida.

Todas esas zonas verdes serán de plantas arbustivas y no de césped para reducir al máximo el consumo de agua de riego y crear una masa vegetal que ayude de retener la humedad, favorezca el desarrollo de un ecosistema natural que mejore el control de las plagas y sirva de protección de los árboles existentes y a los nuevos.

En total se plantarán 96 nuevos árboles. Todo ello conformará un eje verde junto al que se irán ubicando zonas de bancos a la sombra. El objetivo es que la calle invite a estar en ella y no ir sólo de paso y con ello contribuir a revitalizar el comercio.

Además, para mejorar la seguridad vial se incorporan también dos nuevos pasos de peatones para evitar el cruce por puntos no habilitados y se instalarán balizas luminosas en los pasos del carril bus, que se iluminarán cuando los sensores detecten que se acerca el vehículo, advirtiendo a los peatones de su presencia.

El carril bici, por su parte, se trasladará al otro lado de la calle, al lado de los impares, y también mejora su seguridad, ya que discurrirá en el nivel de la acera pero separado tanto de los vehículos como de los peatones.

Esa separación se realizará a través del parterre de arbustivas que recorre la mayor parte del trazado y la línea del arbolado. La reforma también supondrá una mejora importante en las redes de suministros.

Se renovarán integralmente las tuberías de abastecimiento de agua potable, tanto la conducción arterial de un metro de diámetro como las de distribución.

También se sustituirá la red de saneamiento y el alumbrado público, que mejorará la iluminación ofreciendo mayor seguridad y eficiencia gracias a la tecnología led.

APOYO AL COMERCIO

El resultado final de las obras supondrá una gran mejora en la calidad de vida de vecinos y comerciantes, pero el proceso de obras siempre conlleva molestias e inconvenientes a vecinos y comerciantes, si bien, además de diseñar un plan de fases y movilidad, se ha lanzado un plan de apoyo al comercio que pase por ayudas económicas, exenciones fiscales y campañas comerciales especiales.

De esta manera, por un lado, los negocios afectados por obras de larga duración en sus calles podrán beneficiarse de la ayuda municipal de 400 euros mensuales para aquellos que acrediten una reducción en su facturación mensual de 400 euros con respecto al año anterior en cualquiera de los cuatro trimestres del ejercicio en curso, además de justificar gastos de esa misma cuantía.

El cálculo y la presentación de solicitudes se hará a trimestres vencidos. Los afectados deben estar físicamente en planta baja con acceso directo y a pie de calle, que la obra provoque inconvenientes y pérdida en la accesibilidad y o visibilidad y que este negocio estuviera en activo antes del inicio de la obra y durante las obras.

Se dirige a personas físicas y microempresas, por lo que se excluyen entre otros, entidades bancarias, hoteles, asesorías, empresas suministradoras de servicios esenciales y actividades que no estén a pie de calle.

Del mismo modo, desde 2022, Zaragoza tiene en marcha un Plan Fiscal de Atracción de Inversiones que recoge bonificaciones del IBI y del IAE a los afectados.

Por ello, la factura del IBI se puede reducir un 25% para obras de hasta 3 meses, un 50% para afecciones comprendidas entre 3 y 6 meses, un 75% para las que van de 6 a 9 meses, y hasta el 95% cuando superan los 9 meses de obras.

Si el inmueble está alquilado y la actividad la ejerce otra persona distinta del propietario, es necesario que el propietario haya aplicado al comerciante una rebaja de renta o compensación equivalente a la bonificación.

Por su parte, en lo que respecta al IAE, se benefician locales con afecciones por obras en vía pública de más de 3 meses, con exenciones proporcionales: Entre 3 y 6 meses es del 10%, entre 6 y 12 meses es del 15% y con más de 12 meses alcanza el 25% .