Aviso amarillo por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y viento en buena parte de la provincia de Teruel

PIrineo aragonés. - MARCOS LIMINIANA

ZARAGOZA 31 May. (EUROPA PRESS) -

El intenso calor de estos últimos días se ha visto aliviado en las últimas horas por la entrada de viento del noroeste en el valle del Ebro para una jornada de domingo en la que la Agencia Estatal de Meteorología previene del riesgo bajo por lluvia y tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento en buena parte de la provincia de Teruel.

El aviso apunta a la posibilidad de que entre las 14.00 horas y las 21.00 horas se acumulen hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora en Gúdar y Jiloca, Teruel, Albarracín y Maestrazgo. Zonas en las que la lluvia puede ir acompañada de granizo y rachas muy fuertes de viento.

En general, la predicción de Aemet indica cielo despejado salvo intervalos de nubes de evolución diurna en el Pirineo oriental e ibérica sur por la tarde. En zonas como el valle de Benasque, por ejemplo, se esperan precipitaciones cerca de las 15.00 horas.

Las temperaturas van en descenso en el oeste de Zaragoza y en ligero descenso o sin cambios significativos en el resto. En la capital aragonesa, donde la sensación de agobio por el calor más propio del verano se ha disipado por la entrada del viento, la temperatura máxima puede quedarse esta vez en los 32 grados, mientras que la mínima no bajará de los 20 grados hasta ya entrada la madrugada.

En el resto de la Comunidad el viento va a soplar por la mañana flojo de dirección variable y por la tarde va a tender a componente oeste en Huesca y norte en la Ibérica zaragozana y aumentará a moderado en el valle del Ebro, donde ya el martes se espera que sople con intensidad.