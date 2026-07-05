Aviso naranja por temperaturas máximas en gran parte de Aragón y alerta roja por incendios forestales en 24 zonas este lunes. - 112 ARAGÓN

El Gobierno de Aragón pide extremar la prudencia, evitar actividades de riesgo en el medio natural y autoprotegerse frente al calor ZARAGOZA 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Interior y Emergencias informa de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos por temperaturas máximas para la jornada del lunes 6 de julio, entre las 13.00 y las 21.00 horas.

Durante ese periodo permanecerá activado el nivel naranja por temperaturas máximas las provincias de Huesca y Zaragoza, así como en el Bajo Aragón. Además, se ha establecido el nivel amarillo en las comarcas de Albarracín y Jiloca y Gúdar y Maestrazgo.

Estos avisos se enmarcan en el episodio de ola de calor anunciado por AEMET, que afecta a buena parte de la Península y que tendrá en la jornada del lunes uno de sus momentos de mayor intensidad, con temperaturas muy elevadas y persistentes en el valle del Ebro y otras zonas del interior.

Ante esta situación, el Gobierno de Aragón recomienda extremar las precauciones, especialmente durante las horas centrales del día, y seguir las recomendaciones de autoprotección para reducir los riesgos asociados a las altas temperaturas.

También se recuerda la importancia de mantenerse informado a través de los canales oficiales y consultar la evolución de los avisos meteorológicos en la página web y redes sociales de AEMET.

ALERTA ROJA POR INCENDIOS EN 24 ZONAS DE LA COMUNIDAD

Las elevadas temperaturas previstas también incrementan el riesgo de incendios forestales. Por ello, Protección Civil recuerda la importancia de extremar la prudencia en el medio natural y evitar cualquier actividad que pueda originar un incendio.

La Dirección General de Gestión Forestal establece para este lunes Nivel de Alerta Rojo por Peligro de Incendios Forestales en 24 zonas de Aragón: Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Gúdar, Javalambre, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Mijares, Moncayo y Aranda, Muela de Alcubierre, Muela de Valmadrid y Muela de Zuera, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Puertos de Beceite, Rodeno, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia y Valle del Ebro Agrícola.

Según la previsión de incendios forestales, el combustible muerto presenta una disponibilidad alta o muy alta en la mayor parte de la Comunidad, principalmente en la mitad norte y en el tercio sur.

Además, son posibles incendios de alta intensidad en casi todo el territorio. Los principales factores de propagación serían la topografía y, de forma más local durante la tarde, también el viento, sin que pueda descartarse puntualmente algún comportamiento convectivo. No se esperan tormentas.

RECOMENDACIONES FRENTE AL CALOR

El Gobierno de Aragón recomienda beber agua con frecuencia, aunque no se tenga sed; evitar la exposición prolongada al sol; reducir la actividad física intensa al aire libre durante las horas de mayor calor; permanecer en lugares frescos o climatizados siempre que sea posible; utilizar ropa ligera, clara y transpirable; y protegerse con gorra, gafas de sol y crema solar.

También se aconseja realizar comidas ligeras, evitar el consumo de alcohol y bebidas muy azucaradas, no dejar a menores, personas mayores ni animales dentro de vehículos estacionados y prestar especial atención a las personas más vulnerables, como mayores, menores, personas con enfermedades crónicas o quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.

AEMET advierte además de que este episodio puede conllevar un riesgo importante para la salud, especialmente durante las horas centrales del día y debido a la persistencia de noches cálidas.