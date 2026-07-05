Seis meses de cárcel por romper la ventana de un chalet de Noja y permanecer dentro hasta que fue sorprendido

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SANTANDER 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un acusado de romper la ventana de un chalet de Noja para entrar dentro y permanecer allí hasta que fue sorprendido por la Guardia Civil será condenado a seis meses de prisión, tras la conformidad alcanzada por las partes y que se formalizará la próxima semana.

Será en una vista convocada el próximo miércoles, 8 de julio, a las 10.30 horas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Cantabria, por un delito de allanamiento de morada que juzga el tribunal del jurado.

Sin embargo, la vista será para formalizar el acuerdo al que han llegado las partes, que han suscrito un acuerdo según el cual el implicado, en fecha indeterminada, en torno al 1 de noviembre de 2023, rompió la ventana del chalet, se introdujo dentro y permaneció "sin consentimiento ni autorización" del propietario hasta las 18.00 horas del día 2, cuando fue sorprendido en el interior por agentes de la Guardia Civil.

El procesado es considerado autor de un delito de allanamiento de morada merecedor de seis meses de prisión, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC).