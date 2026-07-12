Avisos amarillos por tormentas y calor en buena parte de Aragón para este lunes

Paisaje de la Comarca del Sobrabre. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología pinta de amarillo el mapa de Aragón para este lunes 13 de julio por el riesgo bajo de tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento y por altas temperaturas que pueden alcanzar máximas de 38 grados. Unos avisos de los que únicamente se libran las comarcas turolenses de Gúdar Javalambre, Maestrazgo y Cuencas Mineras.

Aemet Aragón advierte del riesgo de tormentas a partir de las 19.00 horas de este lunes en la zona más occidental del Pirineo oscense y la mayor parte del resto de la provincia de Huesca, así como las Cinco Villas y Zaragoza. Una situación que se puede prolongar hasta la medianoche.

El calor subirá algo más respecto a este domingo y en la provincia de Zaragoza --Cinco Villas, Ibérica y zona de la ribera del Ebro--, así como en el sur de la de Huesca se esperan máximas de 38 grados a partir de las 13.00 horas y las 21.00 horas.

Hasta los 37 grados pueden llegar en zonas del Bajo Aragón y Teruel, lo mismo que en el centro de Huesca, y 36 se pueden alcanzar en el Pirineo oscense, Albarracín y Jiloca.

Una situación que la Aemet pronostica que irá a más en la jornada del martes con avisos naranjas por temperaturas máximas que se situarán en los 39 grados en el sur de Huesca, Cinco Villas y ribera del Ebro.