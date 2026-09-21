Las ayudas para familias con partos o adopciones múltiples se concederán con prioridad nacional

El vicepresidente del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, y el director general de Infancia, Familia y Natalidad, David Sainz. - EUROPA PRESS.

ZARAGOZA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publicará este martes las subvenciones para 2026 destinadas a familias con hijos nacidos de partos múltiples o procedentes de adopciones múltiples, ayudas que seguirán el principio de prioridad nacional, ha anunciado este lunes el vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia.

El Ejecutivo aragonés ya publicó en el BOA, el 28 de julio, las bases reguladoras para la concesión de estas subvenciones. Nolasco ha analizado que "la prioridad nacional es una realidad, de acuerdo al marco legal vigente". Así, ha hecho referencia a que el primer requisito de esta convocatoria detalla que "el beneficiario de la subvención deberá tener residencia legal, estar empadronado y residir efectivamente en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma de Aragón, como mínimo cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud".

El vicepresidente ha recalcado que ante unos "recursos que son finitos, tenemos la obligación y el compromiso de repartirlos de la manera más justa".

Ha precisado que "priorizamos a los nuestros, a los de casa, a aquellos que llevan toda su vida trabajando y cotizando en nuestro territorio".

Nolasco ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha dejado claro que el principio de prioridad nacional no es "una idea aislada fruto de una tormenta de ideas de una tarde", sino que "es una realidad que ya se está aplicando en todas y cada una de las convocatorias de subvenciones que dependen del Gobierno de Aragón".

De esta forma, entre los requisitos para la concesión de estas subvenciones figura "explícitamente" que el beneficiario debe tener residencia legal, estar empadronado y residir efectivamente en cualquier municipio de la Comunidad Autónoma como mínimo cinco años antes de la fecha de presentación de la solicitud.

"COMPROMISO CON LOS ARAGONESES"

"Una vez más cumplimos nuestro compromiso con los aragoneses y lo que decíamos en la oposición lo trasladamos al programa electoral y lo incluimos en el acuerdo de gobierno", ha aseverado Alejandro Nolasco, añadiendo que "aquello que está escrito negro sobre blanco en el acuerdo de gobierno lo plasmamos en el BOA con pleno cumplimiento del marco legal vigente", de forma que "la prioridad nacional es una realidad".

"En vez de relatos izquierdistas que anhelan que los españoles se mantengan a la cola en todas las ayudas, el Gobierno de Aragón lo tiene claro", ha continuado Nolasco, exponiendo que "los recursos son finitos y, por tanto, tenemos la obligación y el compromiso de repartirlos de la manera más justa, priorizando a los nuestros, a los de casa, a aquellos que llevan toda su vida trabajando y cotizando en nuestro territorio".

"Como ejemplo, les diré que hace poco conocíamos que una familia marroquí en Navarra cobraba entre distintas ayudas cuatro mil euros al mes sin que ninguno de sus miembros trabajara ni aportara al sistema".

"Eso es lo que no puede ser, que quien acabe de llegar se lleve las ayudas y que los españoles que se encuentren siempre con que no hay recursos para quienes llevan aquí toda su vida, mientras que una familia marroquí en Navarra se bolsa 4.000 euros al mes solo con solicitarlo y sin ni siquiera tener que justificar el uso que le van a dar al dinero".

Nolasco ha dejado claro que "en el Gobierno de Aragón no va a suceder lo mismo que en el Gobierno de Navarra, del PSOE y de la extrema izquierda junto con el apoyo de EH Bildu", insistiendo en que la prioridad nacional "va a estar muy presente a lo largo de toda la legislatura".

El director general de Familia, Infancia y Natalidad, David Sainz, ha explicado que quienes cumplan los requisitos y lo soliciten serán beneficiarios el año próximo, "como se viene haciendo en convocatorias anteriores", añadiendo que hay una partida "suficiente" para abonar las subvenciones y "no se suele agotar".

LÍNEAS DE AYUDAS

El importe de estas ayudas es de 491.000 euros, con cargo al Presupuesto de la Dirección General de Familia, Infancia y Natalidad. Se distribuyen por medio de dos líneas. La primera, dotada con 215.000 euros, va dirigida a familias en situaciones como partos o adopciones múltiples de tres o más hijos. Se considerará equivalente, a estos efectos, el acogimiento familiar permanente y la guarda con fines de adopción de tres o más menores, formalizados por resolución administrativa.

También se destinará esta línea de ayudas a partos dobles con discapacidad, por nacimiento de dos hijos en un mismo parto, cuando al menos uno de ellos tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, también adopciones.

En esta línea 1, la ayuda consistirá en una prestación económica anual de hasta un máximo de 1.200 euros por cada hijo, que podrá mantenerse hasta que el menor cumpla 13 años de edad, en el caso de parto múltiple, o de partos dobles con discapacidad.

La línea 2, dotada con 276.000 euros, consiste en un pago único para familias con partos o adopciones dobles. Se considera equivalente, a estos efectos, el acogimiento familiar permanente y la guarda con fines de adopción de dos menores, mediante resolución administrativa.

En esta línea 2, la ayuda consistirá en un pago único por importe de hasta 1.500 euros por el nacimiento de dos hijos en el mismo parto o adoptados en un único procedimiento de adopción o en situación de acogimiento familiar permanente o guarda con fines de adopción.

El plazo para la presentación de solicitudes tendrá lugar del 1 al 30 de octubre de 2026. La solicitud se presentará preferentemente de manera telemática en la sede electrónica del Gobierno de Aragón --'https://www.aragon.es/tramites'--, a través del apartado 'Iniciar trámite' disponible en la página de la convocatoria, localizable incluyendo en el buscador de trámites del Gobierno el número o nombre del procedimiento 11773 'Ayudas para partos y adopciones múltiples. Convocatoria 2026'.