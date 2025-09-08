Ayudas granizadas Aragón: Aragón-Teruel Existe pide ampliar cobertura a todos los afectados

ZARAGOZA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Aragón-Teruel Existe ha presentado una proposición no de ley para incluir a todos los municipios y agricultores que han sufrido daños en sus cultivos por las granizadas de este verano y que quedan fuera de los decretos de ayudas del Gobierno de Aragón y del Gobierno central aprobados hasta el momento.

La diputada de Teruel Existe Pilar Buj, quien ha presentado la iniciativa esta mañana en una rueda de prensa en las Cortes, se ha referido a "la preocupación de las familias de los agricultores que han sufrido la pérdida de sus cosechas por las granizadas que han acompañado a muchos pueblos y comarcas de Aragón desde los primeros días del mes de junio hasta los últimos días de agosto y que se preguntan: ¿cómo vamos a pasar el año?", ya que muchas no llegan a ser cubiertas por los seguros, ni cuentan con ayudas porque esos daños no se han producido en las tormentas del 13 y 14 de junio y el 11 y 12 de julio, que son las únicas para las que el Gobierno de Aragón aprobó sendos decretos de emergencia.

Por eso, en primer lugar, Aragón-Teruel Existe ha reclamado al Ejecutivo autonómico que reúna toda la información detallada sobre los daños --término municipal, fechas de las tormentas, superficie y explotaciones afectadas, cultivos dañados, porcentaje de afectación, producción perdida, estimación de pérdidas económicas y daños a infraestructuras agrarias--, "a fin de poder hacer una correcta evaluación de los daños que no deje a nadie fuera".

"Esta información se obtendrá de las OCAS, ayuntamientos y servicios técnicos propios", ha indicado la diputada de Aragón-Teruel Existe, desde donde se ha aportado, a modo de ejemplo, los datos sobre los "gravísimos daños producidos por la granizada del 18 de agosto en los cultivos de almendro y olivo de varios municipios del Bajo Aragón y el Matarraña, que alcanzaron un total de 3.065 hectáreas afectadas, con pérdidas estimadas de 1.984.632,90 euros y 1.801.975 kilos de producción".

La iniciativa solicita que, seguidamente, se traslade la información sobre la totalidad de las zonas afectadas al Gobierno de España para que sean consideradas como áreas de emergencia, permitiendo así el acceso a ayudas y beneficios estatales.

Por otra parte, se exige que el Ejecutivo aragonés que apruebe un nuevo decreto para atender esta emergencia que contemple un plan de ayudas para las explotaciones agropecuarias afectadas que, en función de los daños sufridos, contribuya a paliar las pérdidas y complemente las posibles ayudas estatales.

Adicionalmente, y como apoyo también a los agricultores afectados, se pide también la reducción de los índices de rendimiento neto en el IRPF, aplicable a las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por circunstancias excepcionales.

PLAN ANTIGRANIZO

La iniciativa parlamentaria se centra también en la prevención, proponiendo la elaboración de un plan contra tormentas de granizo, que incluiría la instalación de mallas de sombra y antigranizo en parcelas con cultivos de frutales, viñedo, viveros y otros, así como invernaderos para hortalizas, siempre de acuerdo con la normativa de la Unión Europea y buscando el apoyo del Gobierno de España.

En resumen, la proposición no de ley busca ofrecer soluciones "inmediatas y efectivas" a los agricultores afectados por fenómenos meteorológicos extremos, más allá de las ayudas existentes.

"Para Aragón-Teruel existe son importantes los problemas reales de los aragoneses y en este caso los de nuestros agricultores", ha dicho Buj, quien ha insistido que las tormentas de granizo son "un problema recurrente todos los veranos y que no siempre está suficientemente atendido por las administraciones, pese al enorme impacto negativo que genera en la economía de un sector fundamental en Aragon como es el sector primario".