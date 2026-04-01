El Ayuntamiento de Andorra (Teruel) aprueba una moción por la modificación del Nudo Mudéjar

Pleno extraordinario del Ayuntamiento de Andorra. - AYUNTAMIENTO DE ANDORRA.

ANDORRA (TERUEL), 1 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Ayuntamiento de Andorra (Teruel) ha aprobado este miércoles una moción presentada por PP, PSOE e IU, apoyada por el PAR, por la modificación del proyecto del Nudo Mudéjar.

En la moción, el Ayuntamiento pide al Gobierno de España que realice un análisis detallado del proyecto para "salvar la mayor parte del proyecto inicialmente planteado con pleno cumplimiento de las condiciones ambientales impuestas".

También han solicitado que se adopten medidas que permitan recuperar la capacidad energética, y en especial el alcance de los proyectos industriales, agrícolas y del sector terciario previstos garantizando su viabilidad técnica, económica y ambiental.

El Consistorio andorrano ha exigido "una mayor coordinación entre los procesos de concursos de generación energética que suponen adjudicación de capacidad y la evaluación ambiental, con el fin de evitar situaciones de inseguridad jurídica y cambios sustanciales posteriores que perjudiquen el desarrollo de los proyectos y garantizar el cumplimiento efectivo de los compromisos de transición justa adquiridos tras el cierre de la central térmica de Andorra, asegurando la creación de empleo, la atracción de inversiones y la reindustrialización de la zona".

Otro de los puntos de la moción propone que se promuevan medidas específicas de apoyo, "discriminando positivamente a las 34 localidades afectadas por la reconversión del sector minero-eléctrico, en especial al municipio de Andorra como territorio especialmente afectado, mediante incentivos adicionales que favorezcan el asentamiento de población, la actividad económica y la cohesión territorial y que se refuerce el papel del Nudo Mudéjar 400 MW como proyecto estratégico de interés económico fundamental, clave para la lucha contra la despoblación, la generación de empleo estable y el desarrollo sostenible de Aragón, en su capacidad de generación y de consumo".

El Ayuntamiento ha emplazado al Gobierno de España y al Gobierno de Aragón a implicarse en la reindustrialización de Andorra y su Comarca "con proyectos inmediatos, por ser el epicentro de la pérdida de actividad económica y puestos de trabajo" y ha reclamado al MITECO que los megavatios sobrantes de este concurso se adjudiquen a otras iniciativas que desarrollen proyectos industriales inmediatos.

Por último, en el texto, se insta a realizar una auditoría completa del Plan de Acompañamiento de Endesa a día de hoy. La moción se ha aprobado con 10 votos a favor y la abstención de la concejal de Vox, Aroha Rochela.