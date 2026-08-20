El Ayuntamiento de Calatayud aprueba la instalación de un centro de tratamiento de residuos de construcción

CALATAYUD (ZARAGOZA), 20 (EUROPA PRESS)

El proyecto de la empresa Gestión y Valorización de Residuos Calatayud S.L, (Gevaresa), ya cuenta con la declaración de interés público y social del Ayuntamiento de Calatayud (Zaragoza) para la planta que promueve en varias parcelas del paraje de Los Arcos.

Este es un proyecto que tiene desde el pasado mes de marzo, la Declaración de Impacto Ambiental favorable del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA), y que ahora podrá continuar con la tramitación para obtener otras autorizaciones sectoriales y municipales necesarias.

La inversión prevista para su construcción es de 1,8 millones de euros, entre obra civil, instalaciones, y maquinaria, y el plazo de ejecución es de seis meses aproximadamente. Su implantación prevé generar unos 17 empleos directos y 41 indirectos.

La Declaración de Interés Público y Social se requiere por la instalación de esta planta en Suelo No Urbanizable Genérico, y no otorga por sí misma la autorización para el inicio de las obras o de la actividad.

CARACTERÍSTICAS DE LA PLANTA

El proyecto en cuestión consiste en la implantación de una planta de tratamiento y valorización de residuos no peligrosos procedentes de la construcción y demolición (RCD).

Constará de una zona para la recepción, pesaje y control de los residuos entrantes; de superficie para la clasificación y separación de fracciones de madera, plástico y metales. Habrá zona para el procesamiento mecánico mediante trituración y cribado, y otra de separación de contaminantes por sistemas mecánicos y magnéticos.

Dispondrá de una superficie donde se obtengan áridos reciclados, una vez tratados y valorizados los residuos de obras, y de espacio para el almacenamiento y recogida de esos productos resultantes y listos para ser reutilizados.

En total el recinto tendrá casi 21.000 metros cuadrados en tres zonas conectadas por un vial interno, y capacidad para tratar hasta 25.190 toneladas al año y para obtener unas 24.314 toneladas al año de áridos reciclados procedentes de hormigón, yeso, tejas, ladrillos, materiales cerámicos, vidrio, plástico, hierro, acero y tierras.

AVAL TÉCNICO

La aprobación de esta declaración por parte del Ayuntamiento se lleva a cabo en base a los informes técnicos municipales, en los que se argumenta el interés social por la generación de empleo, y la no existencia de plantas similares en un radio de 60 kilómetros, además de que dará cobertura a 8 comarcas aragonesas y 186 localidades.

El interés medioambiental está acreditado porque reducirá los vertidos y residuos incontrolados, lo que tiene un impacto positivo y directo en la mejora del paisaje y el entorno natural. Además fomentará la reutilización de materiales pétreos y reducirá la necesidad de extracción de áridos naturales.

El INAGA aprobó la declaración ambiental, y ese es al aval administrativo más riguroso desde el punto de vista medioambiental.

Este proyecto tendrá un área de acción no sólo local sino supramunicipal, englobando una población superior a los 105.000 habitantes de las comarcas de Calatayud, Campo de Daroca, Aranda, Jiloca (Teruel), Campo de Cariñena, Valdejalón, Campo de Borja y Tarazona.

En todas ellas no hay infraestructuras con esta función de valorización de escombros, y aún cuando la actividad constructiva genera una producción media estimada de 114,5 toneladas al día de residuos de la construcción, por lo el interés territorial de Gevaresa es de primer orden.

El informe técnico municipal subraya además, que esta actividad requiere de grandes superficies de trabajo, almacenamiento y maniobra de maquinaria pesada, que no son compatibles con los usos del suelo urbano o urbanizable. Y se refiere a otro aspecto fundamental.

El emplazamiento elegido cuenta con una accesibilidad adecuada a las principales vías de comunicación; a la A-2, N-234, N-II, y ese es un requisito funcional imprescindible para este tipo de instalaciones.