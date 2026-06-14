El Ayuntamiento y el CEIP Tenerías consolidan su colaboración para acercar la cultura contemporánea al alumnado

La consejera municipal de Educación, Cultura y Turismo, Sara Fernández, en al firma del acuerdo cultural con el CEIP Tenerías. - DANIEL MARCOS

ZARAGOZA, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza y el CEIP Tenerías han suscrito un acuerdo de colaboración para consolidar el proyecto de Aprendizaje y Servicio que el colegio desarrolla junto al Centro de Historias, equipamiento cultural municipal situado en el barrio.

El convenio da continuidad a una experiencia iniciada hace tres años a propuesta del propio Centro de Historias, con el objetivo de reforzar su papel como agente cultural de proximidad y como espacio de referencia para la comunidad educativa del entorno. A través de este programa, el alumnado no solo se acerca a la cultura contemporánea, sino que participa de forma activa en su difusión, convirtiéndose en mediador cultural para sus compañeros, sus familias y el propio barrio.

La iniciativa se desarrolla con alumnado de 5º de Primaria del CEIP Tenerías y se integra dentro del currículo educativo, de manera transversal en diferentes áreas. Durante todo el curso, tres docentes trabajan con los grupos participantes en un proceso que combina contenidos vinculados a la historia, el arte, la comunicación, la convivencia y el conocimiento del entorno.

El proyecto se articula en torno a tres ejes principales: la historia del edificio del Centro de Historias, los oficios y perfiles profesionales necesarios para el montaje de una exposición, y la visita y mediación en torno a las muestras que acoge el centro.

El programa permite al alumnado conocer desde dentro el funcionamiento de un equipamiento cultural municipal y descubrir que detrás de una exposición intervienen numerosos oficios y tareas: desde la producción y el montaje hasta la comunicación, la mediación, la conservación o la atención al público. De este modo, el ámbito artístico se incorpora al desarrollo personal del alumnado y puede convertirse también en una referencia para su futuro académico o profesional.

Uno de los elementos centrales del proyecto es la formación del alumnado en habilidades comunicativas. Los niños y niñas trabajan técnicas de expresión oral, empoderamiento, escucha activa y 'role playing' para poder realizar visitas guiadas y explicar los contenidos aprendidos a otros públicos. Además, aprenden cómo comportarse en una exposición, cómo interpretar una obra o una propuesta artística y cómo trasladar ese conocimiento de forma clara y cercana.

Además de aprender mediación cultural, el propio alumnado elabora materiales audiovisuales con el objetivo de difundir el proyecto entre la comunidad educativa y reforzar el papel de los niños y niñas como agentes de cambio en su entorno más próximo.

APRENDIZAJE SERVICIO EN EL CEIP TENERÍAS

El Aprendizaje-Servicio es una metodología que combina el aprendizaje académico con una acción real en beneficio de la comunidad. En este caso, el alumnado del CEIP Tenerías aprende haciendo y prestando un servicio cultural al barrio, acercando el Centro de Historias a nuevos públicos.

El colegio, centro público bilingüe ubicado en el Casco Histórico, cuenta con una amplia trayectoria en proyectos de innovación educativa, igualdad, convivencia y bienestar emocional. Bajo el lema "Think Global. Act Local", trabaja esta metodología conectando los contenidos del aula con necesidades reales del entorno y fomentando la motivación, la empatía, el trabajo en equipo y la ciudadanía activa.

La colaboración con el Centro de Historias se ha consolidado como una experiencia de buenas prácticas que refuerza la relación entre cultura, educación y barrio, y subraya el papel de los equipamientos culturales municipales como espacios de aprendizaje, participación y cohesión social.