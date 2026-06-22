El Ayuntamiento confía en reabrir al público la piscina de Torrero sobre mitad de julio

Archivo - Imagen de una piscina - GVA - Archivo

ZARAGOZA 22 Jun. (EURO PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha confiado en poder reabrir al público la piscina del Centro Deportivo Municipal de Torrero sobre mitad del próximo mes de julio tras subsanar unas filtraciones que se creían reparadas el pasado mes abril, pero que al llenar el vaso se ha comprobado que perdía agua en una junta que estaba "oculta y era indetectable".

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través de la coordinación del Servicio de Instalaciones Deportivas y el Servicio de Conservación de Arquitectura, ha desplegado desde el pasado día 15 de junio un dispositivo técnico de urgencia en el CDM Torrero para solventar la fuga de agua en el vaso grande.

"Se está actuando desde el minuto uno para devolver el servicio a la normalidad, pero el cierre temporal es una medida obligatoria e inevitable cuando se encuentra una avería sobrevenida y que compromete la seguridad del espacio", han argumentado desde el Gobierno de Zaragoza.

El origen del fallo está en una avería interna en una junta de dilatación, "oculta e indetectable durante los test de precampaña". El agua filtrada presiona un muro de contención con escasez de armado y mantener la piscina abierta sería "irresponsable", han asegurado.

Desde el mismo momento de la detección del fallo, el Consistorio zaragozano mantiene activadas a las contratas de mantenimiento. Por un lado, se ha ordenado el acodalamiento metálico de urgencia para asegurar el muro de contención. Por otro, operarios ya están ejecutando el picado de la junta transversal, su saneamiento profundo, la inyección de morteros hidrófugos y resinas de alta elasticidad, y la posterior colocación de la cerámica.

Tras aseverar que se espera que se reabra al público sobre mitad de julio, han explicado que estos días son "necesarios e ineludibles y responden estrictamente" a los tiempos de obra y posterior fraguado químico de las resinas antes de volver a meter presión de agua.

RED DE 22 PISCINAS

Los técnicos municipales han relatado que la avería no era detectable y difícil de prever durante las labores de mantenimiento de primavera. En los meses de abril y mayo se han realizado todas las revisiones protocolarias en el sistema hidráulico --impulsiones, rebosaderos y aspiraciones de fondo-- sin que la estructura arrojara ningún indicador de pérdida.

El comportamiento de la junta de dilatación transversal del vaso solo ha empezado a fallar de forma progresiva e interna una vez que la piscina ha recibido las miles de toneladas de agua correspondientes a su llenado total.

Al encontrarse la piscina por encima de la cota del terreno, esa vía de agua invisible ha buscado salida de forma natural hacia los anclajes del muro de contención perimetral, manifestándose físicamente de forma "abrupta" a los pocos días de la apertura.

El Ayuntamiento ha lamentado las molestias que esta circunstancia va a ocasionar a los usuarios, pero recuerda que la seguridad "debe prevalecer ante cualquier otra consideración".

El CDM Torrero permanece abierto y con acceso gratuito para los usuarios mientras permanezca cerrado el vaso principal. Durante este periodo pueden seguir utilizándose el vaso de chapoteo, las duchas y las zonas de césped. Asimismo, continúan funcionando con normalidad el pabellón deportivo y las pistas exteriores.

El Ayuntamiento recuerda también que la red municipal de piscinas de verano consta de 22 instalaciones --las otras 21 están todas prestando servicio con normalidad-- y que el abono de temporada y los bonos de 10 permiten el acceso a cualquiera de ellas durante toda la temporada estival.