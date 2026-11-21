La alcaldesa de Zaragoza el campo municipal de béisbol de Miralbueno. - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

La actuación incluye la sustitución de la hierba natural por una superficie de césped artificial ZARAGOZA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado este sábado que el presupuesto de la ciudad para 2027 incluye una partida de 300.000 euros para mejorar las instalaciones deportivas del campo municipal de béisbol de Miralbueno, de las que hace uso el Club Béisbol y Sóftbol Miralbueno.

Lo ha dado a conocer durante una visita al espacio deportivo situado en la zona oeste de la capital aragonesa. Allí se ha reunido con los responsables y jugadores del club.

La actuación abarca una superficie de unos 3.000 metros cuadrados e incluirá la sustitución de la hierba natural por una instalación de césped artificial con el acondicionamiento previo y el drenaje del suelo "de tal forma que no se encharque y que puedan entrenar todos los días, independientemente de las condiciones climáticas y de que haya llovido, una cuestión que ahora les resulta muy difícil", ha explicado la alcaldesa.

La idea es iniciar la licitación en cuanto se apruebe el presupuesto de la ciudad, con lo que desde el consistorio calculan que las obras podrán iniciarse en el segundo semestre del próximo año y que acaben en el verano de 2028.

Chueca ha enmarcado esa intervención en "el compromiso" de su equipo de gobierno para apoyar el deporte en la ciudad con inversiones que mejoren las instalaciones municipales para que, además de nuevos proyectos como los que se están impulsando en el Distrito Sur y en La Almozara, se invierta en la conservación y mejora de las instalaciones ya existentes. Para ello, ha recordado que las cuentas de 2027 disponen una partida plurianual de 6,5 millones de euros hasta 2031 que se dedicará, entre otros aspectos, a la mejora de la eficiencia energética.

La regidora municipal ha explicado que en 2027, primer año de ese plan, será el de la licitación y se dedicarán 500.000 euros y en los siguientes se destinarán ya 1,5 millones en cada ejercicio. "Desde que gobierna el PP la ciudad de Zaragoza, hemos invertido más de 8.600.000 euros, sin contar con lo que son los dos estadios de fútbol, que es el Ibercaja Estadio y la Romareda Ibercaja, que se está construyendo actualmente. Eso demuestra realmente ese compromiso, porque el compromiso no se demuestra únicamente con ideas y con planes o proyectos, sino con hechos y con inversiones que quedan reflejadas en los presupuestos", ha reivindicado.