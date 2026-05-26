El Ayuntamiento de Fraga confirma que no es necesario tomar medidas tras el incendio en la planta de residuos

Incendio en una planta de residuos de Fraga (Huesca). - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

Técnicos del 112 recomiendan, no obstante, el uso de mascarillas en las zonas cercanas al fuego

FRAGA (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Fraga ha confirmado que las mediciones llevadas a cabo en las partículas del aire tras el incendio registrado el pasado viernes en una planta de gestión de residuos, que todavía no se ha extinguido, están "muy por debajo" del umbral límite para tomar medidas extraordinarias.

Antes, el alcalde de la capital del Bajo Cinca, Ignacio Gramún, efectivos de la Policía Local y técnicos del 112 Aragón han mantenido a primera hora de este martes una reunión para seguir evaluando la evolución del incendio registrado en la planta de gestión de residuos.

En este sentido, los técnicos del 112 Aragón prevén que la concentración de partículas en el aire continúe descendiendo a medida que el foco del incendio se vaya mitigando en los próximos días.

Asimismo, y a pesar de que las mediciones oficiales han arrojado valores seguros para la población general, los técnicos del 112 han recomendado el uso preventivo de mascarilla en aquellas edificaciones cercanas al incendio.

Esta recomendación responde a las condiciones meteorológicas actuales, marcadas por la ausencia de ráfagas fuertes de viento, una situación de estabilidad atmosférica que se prevé que se mantenga a lo largo de los próximos días.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento de Fraga se mantiene un seguimiento permanente de la evolución del suceso y se continuará informando de cualquier novedad para garantizar la seguridad de los vecinos.