El Ayuntamiento Huesca activa el Plan de Emergencias de Protección Civil ante la alerta naranja por lluvias

Archivo - Parque Miguel Servet de Huesca - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento Huesca ha activado el Plan de Emergencias de Protección Civil ante la alerta naranja por lluvias que ha emitido la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) entre las 14.00 y las 00.00 horas de este martes.

Se prevé que las lluvias más intensas se produzcan entre las 20.00 y las 00.00 horas con 30 litros por metro cuadrado en una hora, según estimaciones de la Aemet.

Como medida de prevención el Parque Miguel Servet permanecerá cerrado desde las 18.00 horas y se recomienda extremar la precaución en el resto de zonas arboladas ante el riesgo de caída de ramas.