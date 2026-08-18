El Ayuntamiento de Huesca adjudica por 132.000 euros las obras de asfaltado de dos calles de los polígonos industriales

Archivo - Los trabajos se realizarán en las calles Siderurgia y Artes Gráficas y tendrán un plazo de ejecución de dos semanas - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

HUESCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha adjudicado a Vialex Constructora Aragonesa S.L.U. las obras de mejora del firme y de la señalización en varias calles de los polígonos industriales de la ciudad por un importe de 132.082,01 euros, IVA incluido. La actuación permitirá renovar el pavimento de dos vías situadas en el entorno industrial y mejorar sus condiciones de circulación.

Los trabajos se desarrollarán concretamente en la calle Siderurgia, en el tramo comprendido entre la ronda Industria y la calle Ganadería, y en la calle Artes Gráficas, también entre ambas vías. En conjunto, la intervención afectará a una superficie de 5.085 metros cuadrados, con 3.080 metros cuadrados correspondientes a Artes Gráficas y los 2.005 restantes a Siderurgia.

La actuación forma parte de las obras de mejora previstas para las calles de los polígonos industriales y contempla tanto la renovación del firme como la adecuación de distintos elementos de las vías y la actualización de la señalización horizontal.

RENOVACIÓN DEL FIRME

Los trabajos comenzarán con la limpieza y el barrido de las zonas sobre las que se intervendrá. Posteriormente se llevará a cabo el fresado de los cantos, las zonas que presenten deformaciones y, cuando sea necesario, de secciones completas del pavimento existente.

Una vez preparado el firme, se aplicará un riego de adherencia que permitirá ejecutar posteriormente la nueva capa de rodadura. La intervención contempla el extendido y compactado de una nueva capa de mezcla bituminosa en caliente de cinco centímetros de espesor, con el objetivo de mejorar las condiciones del pavimento de ambas calles.

La obra también incluirá actuaciones sobre los elementos ya existentes en la calzada. En concreto, se procederá a la puesta a cota de los pozos y arquetas, de manera que estos elementos queden correctamente integrados con la nueva superficie asfaltada.

Además de la renovación del firme, el proyecto contempla la renovación de la señalización horizontal de las calles afectadas mediante la aplicación de pintura vial. De esta forma, la actuación combinará la mejora del pavimento con la actualización de los elementos que contribuyen a ordenar y facilitar la circulación.

DOS SEMANAS DE TRABAJOS

El plazo previsto para la ejecución de las obras será de dos semanas, que comenzarán a contar desde el día siguiente a la firma del acta de replanteo e inicio de los trabajos.

Durante este periodo se desarrollarán de forma sucesiva las distintas actuaciones previstas en el proyecto, desde la preparación de las superficies hasta la colocación de la nueva capa de mezcla bituminosa, la puesta a cota de los elementos existentes y la ejecución de la señalización horizontal.

La intervención se concentrará así en dos de las calles de los polígonos industriales de Huesca, con una superficie conjunta superior a los 5.000 metros cuadrados y una inversión municipal de más de 132.000 euros.

Con la adjudicación a Vialex Constructora Aragonesa S.L.U., el Ayuntamiento avanza en la ejecución de unas obras destinadas a mejorar el estado del firme y las condiciones de circulación en las calles Siderurgia y Artes Gráficas, dos vías situadas entre la ronda Industria y la calle Ganadería.