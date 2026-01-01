El Ayuntamiento de Huesca adjudica la redacción del proyecto de la escalera de acceso al paseo de la Muralla

ZARAGOZA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha adjudicado en la mesa de contratación celebrada este martes el contrato para la redacción del proyecto de ejecución de la escalera de acceso desde Ronda Montearagón al paseo de la muralla y su entorno a Sixto Marín Gavín, por un importe de 10.043 euros (IVA incluido).

El contrato tiene por objeto la redacción completa del proyecto de ejecución de la nueva escalera de acceso al paseo de la muralla, partiendo de la propuesta elaborada por los técnicos municipales e incorporando las prescripciones establecidas por la Comisión Provincial del Patrimonio Cultural en la fase de estudio preliminar.

La actuación proyectada no se limita únicamente a la escalera, sino que incluye también la renovación del tramo de acera situado frente al Colegio San Vicente, con una superficie aproximada de 200 metros cuadrados, de forma compatible con las estrategias de mejora del entorno escolar recogidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Huesca.

La memoria técnica recoge además trabajos de consolidación y saneamiento de la cara interior del trazado de la muralla afectado por la intervención, en un tramo aproximado de seis metros lineales, siguiendo los mismos criterios empleados en el proyecto del paseo de la muralla, con actuaciones de drenaje, aireación y control arqueológico. El plazo para la redacción del proyecto será de cuatro meses desde la notificación de la adjudicación.