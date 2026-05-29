El Ayuntamiento de Huesca convoca ayudas para la escolarización de menores de tres años en centros privados

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HUESCA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha abierto una nueva convocatoria de ayudas destinadas a facilitar la escolarización de niños menores de tres años matriculados en centros privados que impartan el primer ciclo de Educación Infantil y guarderías de la capital altoaragonesa durante el curso 2026-2027. El plazo para presentar solicitudes comenzará este viernes, 30 de mayo, y permanecerá abierto hasta el próximo 18 de junio.

La iniciativa busca apoyar económicamente a las familias oscenses con hijos en esta etapa educativa, especialmente en aquellos casos en los que los menores estén matriculados en centros privados autorizados por la Administración educativa del Gobierno de Aragón que no estén sostenidos total o parcialmente con fondos públicos para este nivel de enseñanza.

Las ayudas podrán ser solicitadas por padres, madres, tutores legales o personas encargadas de la guarda de los menores que cumplan los requisitos establecidos en la convocatoria. La cuantía de las becas variará en función de la situación de cada unidad familiar y de los criterios de valoración fijados por el consistorio, oscilando entre los 35 y los 100 euros mensuales.

Para financiar esta línea de apoyo, el Ayuntamiento de Huesca destinará un presupuesto total de 172.000 euros. La cantidad se distribuirá en dos anualidades: 47.200 euros con cargo al ejercicio de 2026 y 124.800 euros correspondientes a 2027.

APOYO A LA ESCOLARIZACIÓN Y LA CONCILIACIÓN

Con esta medida, el consistorio pretende contribuir a aliviar el gasto que supone la escolarización temprana para numerosas familias, favoreciendo además la conciliación de la vida laboral y familiar. La etapa de 0 a 3 años, aunque no es obligatoria, desempeña un papel fundamental en el desarrollo educativo y social de los menores, por lo que las administraciones públicas continúan impulsando programas de apoyo para facilitar el acceso a estos servicios.

Las solicitudes podrán tramitarse de forma telemática a través de la sede electrónica municipal o presencialmente en el Registro General del Ayuntamiento de Huesca. Desde el consistorio recomiendan consultar previamente las bases de la convocatoria para conocer la documentación requerida y los criterios de adjudicación de las ayudas.

La convocatoria se enmarca dentro de las políticas municipales de apoyo a las familias y de impulso a la educación infantil, un ámbito en el que el Ayuntamiento mantiene diferentes líneas de colaboración para facilitar el acceso a recursos educativos durante los primeros años de vida de los niños y niñas de la ciudad.

Con la apertura de este plazo, las familias interesadas dispondrán de casi tres semanas para formalizar su solicitud y optar a unas ayudas que buscan reducir el impacto económico de la escolarización infantil y favorecer la igualdad de oportunidades desde las primeras etapas educativas.