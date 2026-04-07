El Ayuntamiento de Huesca convoca quince plazas de Policía Local mediante oposición libre

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HUESCA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha aprobado las bases reguladoras y la convocatoria para la cobertura en propiedad, por el sistema de oposición libre, de quince plazas de Policía Local, incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2024, en el marco del compromiso del equipo de gobierno por reforzar la seguridad y mejorar el servicio a los ciudadanos.

Doce de estas plazas se proveerán por turno libre y tres mediante el turno de reserva para militares profesionales de tropa y marinería con más de cinco años de servicio. Las plazas pertenecen a la Escala de Administración Especial, Subescala de Servicios Especiales, Clase Policía Local, Grupo C, Subgrupo C1, y están dotadas con las retribuciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

El proceso selectivo consta de una fase de oposición, de carácter eliminatorio, y de un curso de formación posterior. La fase de oposición incluye un ejercicio tipo test, pruebas físicas, una prueba dirigida a determinar la aptitud psicológica de los aspirantes y un supuesto práctico, siendo necesario superar todos los ejercicios para acceder al curso de formación.

Para participar en el proceso selectivo, los aspirantes deberán reunir, entre otros requisitos, la nacionalidad española, tener cumplidos dieciséis años, estar en posesión del título de Bachiller, Técnico o equivalente, disponer de los permisos de conducción exigidos y no estar incurso en causas de incapacidad o inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Las solicitudes se deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento de Huesca o por los medios previstos en la normativa administrativa, en el plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial del Estado.

Las bases íntegras de la convocatoria se publican en el Boletín Oficial de la Provincia de Huesca y en el Boletín Oficial de Aragón, además de en la sede electrónica y en la página web municipal.