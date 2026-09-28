El Ayuntamiento de Huesca declara no apta para el consumo humano el agua de la red municipal de Cuarte

Archivo - Vaso de agua del grifo. - MANCOMUNIDAD COSTA TROPICAL - Archivo

HUESCA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huesca ha emitido un bando después de que los resultados de los análisis de control del agua de consumo humano realizados en Cuarte hayan determinado que el agua de la red municipal no es apta para el consumo humano al haberse superado el nivel de clorato establecido por la normativa.

Como consecuencia de estos resultados, el bando establece que el agua de la red municipal de Cuarte no debe utilizarse para beber ni para cocinar o preparar alimentos hasta nuevo aviso.

No obstante, el agua sí podrá utilizarse para otros usos domésticos, como ducharse y asearse, la limpieza del hogar, el lavado de ropa, el uso de cisternas y otros usos no relacionados con la ingestión.

El Ayuntamiento de Huesca está adoptando de manera inmediata las medidas correctoras necesarias para subsanar esta incidencia. Una vez aplicadas, se realizará una nueva analítica en el mismo punto de muestreo para comprobar su efectividad y verificar que los parámetros vuelven a situarse dentro de los valores establecidos.

Mientras se mantenga esta situación, el Ayuntamiento facilitará agua apta para el consumo a los vecinos de Cuarte.