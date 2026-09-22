El Ayuntamiento de Huesca inicia la contratación de las obras de mejora de la Biblioteca Ramón J. Sender

HUESCA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha aprobado la ejecución de las obras de mejora de la Biblioteca Municipal Ramón J. Sender y ha iniciado el expediente de contratación, con un presupuesto base de licitación de 281.111,39 euros, IVA incluido.

El procedimiento de contratación será abierto simplificado, con varios criterios de adjudicación y tramitación ordinaria. El proyecto, redactado por el arquitecto Joaquín Vicente Sánchez Climent, recoge diferentes actuaciones destinadas a resolver las deficiencias constructivas existentes en el edificio, adaptarlo a la normativa de protección contra incendios y mejorar sus condiciones de iluminación.

Entre las principales actuaciones previstas se encuentra la reparación del falso techo de la biblioteca y la sustitución de los revestimientos de madera que recubren su interior. Estos trabajos forman parte de las intervenciones necesarias para resolver las deficiencias detectadas en el edificio y adecuar sus instalaciones a las exigencias actuales.

En materia de seguridad, el proyecto contempla la adaptación de la biblioteca a la normativa vigente de protección contra incendios, así como la revisión de la dotación de extintores. Para la ejecución de los trabajos también está previsto el montaje de andamios en el interior del inmueble. Otra de las actuaciones será la renovación de las luminarias actuales, con el objetivo de mejorar la eficiencia energética y conseguir unos niveles de iluminación más adecuados en las distintas zonas de la biblioteca.