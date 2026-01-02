El Ayuntamiento de Huesca limpia los patios de los colegios durante las vacaciones escolares

Personal municipal limpia los patios de los colegios de Huesca. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA.

HUESCA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Limpieza Viaria del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huesca está llevando a cabo estos días los trabajos de limpieza de los patios de los colegios públicos de la ciudad, aprovechando el periodo de vacaciones escolares.

El objetivo es que el alumnado inicie el curso en entornos limpios, seguros y preparados para el juego, ha informado el Ayuntamiento en una nota de prensa.

Las actuaciones incluyen una limpieza a fondo de los espacios, así como el volteo y la desinfección de los areneros y de los juegos infantiles, con el fin de dejar los patios en perfectas condiciones de uso.