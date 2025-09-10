El Ayuntamiento de Huesca presenta el cartel del SPIN Festival 2025 y avanza las claves de su nueva edición

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y la concejal de Cultura, Sonia Latre, junto al cartel del SPIN Festival 2025. - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha presentado el cartel oficial del SPIN Festival 2025 y un avance de la programación de esta segunda edición, que ha sido creado por los hermanos Fratelli Moca, reconocidos artistas locales, con el título 'Lady Spin'.

El SPIN Festival se celebrará en la capital altoaragonesa del 23 al 26 de octubre de 2025. En el acto han intervenido la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, y la concejal de Cultura, Sonia Latre, quienes han destacado el éxito de la pasada edición y la consolidación del SPIN como uno de los grandes acontecimientos culturales de la ciudad que atrajo a más de 15.000 personas.

Un "éxito" en palabras de la alcaldesa, Lorena Orduna, quien ha recordado que su programación, objetivos y filosofía emana del proceso de participación ciudadana que se llevó a cabo entre los oscenses que manifestaron qué tipo de cultura querían en su ciudad. Así, nació el Spin Festival como un certamen diverso, para todos los públicos, apostando por los jóvenes y las familias.

La obra conecta directamente con el concepto de "giro" --spin en inglés-- que da nombre al festival. El diseño juega con ilusiones ópticas inspiradas en los estudios del filósofo japonés Akiyoshi Kitaoka, maestro del arte óptico, generando una sensación de movimiento a partir de imágenes estáticas.

Orduna ha resaltado que "este festival muestra parte de esta intención tanto del equipo de gobierno como de los oscenses que expusieron sus peticiones". Ha apuntado que "spin" que "significa giro en inglés y es un giro real de la cultura en la que el equipo de gobierno está inmerso desde el principio y supone entender la cultura de una manera diferente, la entendemos de manera abierta, diversa, pensada para todas las edades con especial mención a los jóvenes y a las familias".

La imagen representa a una figura femenina, Lady Spin, construida con técnica de collage. Sus labios parecen pronunciar la palabra "spin" y sus ojos verdes hipnóticos, entre humanos y cyborg, aportan una mirada futurista y cautivadora.

La paleta cromática fresca, juvenil y moderna, junto con la combinación de arte digital y pictórico, dan como resultado una imagen sugerente y dinámica que simboliza a la perfección el espíritu del festival.

En cuanto a la programación, la alcaldesa y la concejal han adelantado que el SPIN Festival volverá a celebrarse en diferentes ubicaciones de la ciudad, repitiendo algunos espacios ya consolidados, como el Palacio de Congresos, el Art-Lab, la plaza López Allué o la plaza de Santo Domingo, e incorporando nuevos escenarios que permitirán potenciar la presencia del festival en las calles de Huesca. El presupuesto total de esta edición asciende a 142.000 euros.

Entre las actividades confirmadas destacan el evento gamer, que repite tras el éxito del año anterior; dos pasacalles; una instalación fija; varios conciertos con artistas nacionales y locales; y una programación de artes escénicas abierta a diferentes públicos. Se refuerza, además, la colaboración con el Art-Lab, consolidando su papel como espacio creativo para jóvenes y como plataforma de apoyo al talento emergente.

La línea general del festival será continuista respecto a la edición anterior, que reunió a más de 15.000 personas, pero incluirá también novedades para seguir creciendo y ampliando públicos.

"El SPIN Festival es un festival de todos y para todos, es un espacio de convivencia entre generaciones y una apuesta firme por una ciudad que entiende la cultura como un bien compartido, abierto y en constante movimiento", ha subrayado la alcaldesa.

"Va a promover la participación cultural y facilitará su acceso con actividades gratuitas, ofreceremos actividades variadas con diferentes disciplinas y formatos, exploraremos el juego como vía de acceso a la cultura, apostando por la creatividad y por la interacción, recuperaremos el espíritu festivo de la calle, llenando la ciudad con música, con color y vida", ha remarcado Orduna.