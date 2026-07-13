El Ayuntamiento de Huesca renueva el marcaje de las pistas de atletismo de la Ciudad Depotiva José María Escriche

La actuación, con una inversión de 37.449,50 euros, mejora la seguridad y calidad de una de las principales infraestructuras deportivas de la ciudad - AYUNTAMIENTO DE HUESCA

HUESCA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Huesca ha concluido los trabajos de renovación del marcaje y la señalización de las pistas de atletismo de la Ciudad Deportiva Municipal José María Escriche, una actuación que ha supuesto una inversión de 37.449,50 euros y que permitirá mantener la homologación de estas instalaciones conforme a la normativa de World Athletics (WA) y de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

La intervención era necesaria para garantizar que las pistas puedan seguir acogiendo competiciones oficiales, además de mejorar las condiciones de uso para los deportistas, clubes y usuarios que entrenan habitualmente en este recinto deportivo municipal.

Los trabajos han incluido la renovación integral del marcaje de la pista de atletismo de 400 metros y ocho calles, así como de los pasillos destinados a las pruebas de salto de longitud, triple salto, salto con pértiga y de los dos pasillos de lanzamiento de jabalina, cuyas líneas y referencias presentaban un importante desgaste provocado por el uso continuado y la exposición a las condiciones meteorológicas.

MEJORA DE LA SEGURIDAD Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES

Antes de proceder al nuevo pintado, se llevó a cabo una limpieza completa de toda la superficie mediante maquinaria especializada equipada con discos rotativos y agua a presión. Esta actuación permitió preparar el pavimento para favorecer una correcta adherencia de la pintura y aumentar la durabilidad de la nueva señalización.

La renovación del marcaje mejora tanto la seguridad como la precisión de las diferentes disciplinas atléticas, al garantizar que las referencias y mediciones se ajusten a los estándares exigidos por las federaciones deportivas.

Con esta actuación, el Consistorio oscense continúa desarrollando labores de conservación y modernización de las instalaciones deportivas municipales con el objetivo de ofrecer espacios de mayor calidad para la práctica deportiva.

La mejora de las pistas de atletismo de la Ciudad Deportiva 'José María Escriche' se enmarca en la estrategia municipal de mantenimiento de las infraestructuras deportivas, favoreciendo que deportistas y clubes dispongan de unas instalaciones adaptadas a la normativa vigente y preparadas para acoger tanto entrenamientos como competiciones oficiales.