El Ayuntamiento impulsa 18 viviendas bajo el modelo cohousing en el distrito de El Rabal

Archivo - El concejal delegado de Vivienda, José Miguel Rodrigo, en imagen de archivo. - MIGUEL G. GARCÍA - Archivo

ZARAGOZA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha impulsado la construcción de vivienda 'cohousing' --vivienda colaborativa o cooperativa en cesión de uso-- de 18 pisos en el Distrito de El Rabal.

Esta actuación forma parte de "una estrategia de alto impacto y bajo coste" que "no solo aborda el problema de la vivienda, sino que actúa como una herramienta transversal de política social, urbanística y económica", ha detallado el concejal delegado de Vivienda del Consistorio zaragozano, José Miguel Rodrigo.

En concreto, la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda ha aprobado la transferencia por 258.550,79 euros, y otros 11.274,64 euros en dinero o especie, del derecho de superficie del inmueble sito en calle de Manuel Lacruz 23, de propiedad municipal, a la Sociedad Cooperativa Acobijo mediante una operación de permuta.

Con esta enajenación, lo suelos se unen a los de la cooperativa en la finca de la calle Villacampa 15-17-19 para poder desarrollar el proyecto. La parcela será de propiedad municipal pero cedida durante 75 años, permitirán a los cooperativistas crear 18 viviendas.

Además, Zaragoza Vivienda tendrá cedido un piso que será gestionado por la Fundación Picarral y en los espacios comunes se desarrollarán actividades sociales y comunitarias en beneficio del entorno.

A consecuencia de la operación de permuta, "Zaragoza Vivienda quedará como propietaria de los suelos de las dos fincas y A Cobijo Sociedad Cooperativa de los vuelos a constituir sobre ambas para construir en ellas dos edificaciones destinadas a viviendas de cohousing", ha resumido José Miguel Rodrigo.

La vivienda cohousing es un modelo de vivienda cooperativa donde las personas socias usan los pisos durante toda su vida a cambio de hacer una aportación inicial --que se recupera en caso de baja-- y unas cuotas mensuales similares a un alquiler. Pero los residentes no son ni inquilinos ni propietarios, sino que tienen una cesión de uso de manera indefinida.

Todo ello se combina con la creación de espacios de servicios comunes que respondan a las necesidades de los residentes --como comedor, talleres, zonas de trabajo, lavanderías o huertos, por ejemplo-- y que generan redes de asistencia y colaboración entre ellos.

Este formato permite la "construcción de viviendas nuevas y asequibles para familias" que pasarán a ser residentes en este barrio "contribuyendo a la tan ansiada regeneración del Arrabal" ofreciendo "ventajas para el medio ambiente y la economía y convivencia de sus vecinos", ha señalado José Miguel Rodrigo.

Todo ello en una zona donde Zaragoza Vivienda también impulsa la construcción de otros dos edificios con 13 viviendas destinadas al alquiler asequible gracias a fondos europeos.

"Este tipo de formato de vivienda en cooperativa suele tener complicaciones en el desarrollo y búsqueda de suelos, y con esta operación desde el Ayuntamiento de Zaragoza hemos querido facilitar un modelo residencial que tiene beneficios para los residentes y para el barrio", ha remarcado el concejal José Miguel Rodrigo.

"En otros proyectos europeos de cohousing se ha comprobado que se fomenta el envejecimiento activo, se reduce la soledad no deseada y se fija población en los barrios consolidados de la ciudad, revitalizando el entorno", ha defendido Rodrigo.