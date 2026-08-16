El Ayuntamiento de Jaca decreta un día de luto oficial por la muerte del militar de la UME en el incendio

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JACA (HUESCA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Jaca ha anunciado que decretará un día de luto oficial y que, este lunes, 17 de agosto, a las 12.00 horas, guardará un minuto de silencio a las puertas de la Casa Consistorial en memoria del soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) fallecido este domingo mientras trabajaba en el operativo de extinción del incendio de Riglos.

Un soldado de la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha fallecido este domingo, 16 de agosto, y otros tres están heridos, aunque sus vidas no corren peligro, tras sufrir un accidente de tráfico en el Barranco de Atarés, próximo al Monte Oroel, donde se han concentrado en esta jornada los esfuerzos del operativo de extinción del incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca).

El Consistorio jaqués ha expresado todo su "apoyo, cariño y solidaridad" a familiares y compañeros del fallecido, así como a toda la UME "en estos momentos tan dolorosos". Del mismo modo, han trasladado sus "mejores deseos" para la pronta recuperación de los heridos.

El Ayuntamiento ha elogiado la labor "fundamental" desempeñada por la UME en la emergencia, al igual que el resto de efectivos y profesionales que trabajan estos días sobre el terreno "para proteger a la población y a nuestros pueblos".

"La tragedia de hoy pone de manifiesto, una vez más, el enorme riesgo y sacrificio que asumen quienes trabajan en primera línea frente a esta emergencia", ha añadido.

El Consistorio jaqués ha invitado a la ciudadanía a sumarse a este acto de recuerdo y homenaje "a quien ha perdido la vida mientras trabajaba al servicio de los demás, así como a trasladar su apoyo a sus familiares, compañeros y a los efectivos heridos.

El Gobierno de Aragón también ha convocado un minuto de silencio a mediodía en las escaleras de acceso al 112, en el edificio Pignatelli, sede central del Ejecutivo en Zaragoza.